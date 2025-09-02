Boletim de rumores e trocas da NBA (02/09/2025)

Bem-vindo à edição de 02 de setembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Mavericks deve fechar extensão prévia com PJ Washington

O ala-pivô PJ Washington é elegível a uma extensão prévia de contrato com o Dallas Mavericks desde a última semana. Ainda não há informações sólidas, mas a tendência é que um acordo avance. A aposta geral, a princípio, é que as partes vão ter um acerto antes do início da próxima temporada. Segundo Mike Curtis, do jornal Dallas Morning News, a expectativa nos bastidores é que o vínculo vai ser estendido.

O jornalista falou com uma fonte dentro da franquia que definiu o sucesso da negociação como “provável”. O atleta de 27 anos, por enquanto, pode receber um contrato máximo de quase US$90 milhões por quatro temporadas. Mas não se espera que um acordo saia nesses números. Curtis ainda não tem informações detalhadas sobre os valores que são discutidos entre os dois lados no momento.

Haywood Highsmith vira aposta de troca na trade deadline

O Brooklyn Nets adquiriu Haywood Highsmith aproveitando a vontade do Miami Heat de reduzir os custos com salários. Com isso, o ala vai iniciar a temporada pela equipe de Nova Iorque. Mas a chance de deixar o elenco durante a campanha, entre dezembro e a trade deadline, é alta. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o jogador é forte candidato a ser “repassado” em breve.

O jornalista apurou que o plano do Nets, por ora, não é manter o ex-atleta do Heat em longo prazo. Ele foi uma “oportunidade de mercado” com um alto potencial de retroca dentro da temporada, pois deve ter apelo junto a times mais competitivos. Highsmith teve média de 6,5 pontos e 3,4 rebotes em 24,6 minutos na última temporada.

Após ajuste no elenco, Dante Exum assina com o Mavericks

A notícia de que o Mavericks acertou a renovação de contrato com Dante Exum saiu em 02 de julho. Então, demorou quase dois meses para que o negócio se saísse oficial. Mas, agora, podemos dizer que é oficial. O time texano anunciou o acordo com o ala-armador australiano para mantê-lo no elenco por mais uma temporada.

A demora para o anúncio oficial ocorreu, antes de tudo, por uma questão de flexibilidade no elenco. A equipe estudou formas de reduzir os seus contratos garantidos nas últimas semanas, mas não encontrou interessados em alguns dos seus atletas. Por isso, precisou dispensar Olivier Maxence-Prosper para abrir uma vaga no plantel do Mavs.

Outro agente livre complica chegada de Westbrook ao Kings

Dois meses de agência livre já se passaram e, por enquanto, Russell Westbrook segue sem time. Aponta-se o Sacramento Kings como o provável destino do astro, mas, por algum motivo, o negócio ainda não saiu. Então, qual é o problema? A resposta pode ter nome e sobrenome: Jonathan Kuminga. Segundo Sam Amick, do portal The Athletic, o time ainda não assinou com o armador porque tem esperanças de adquirir o ala-pivô.

“Sacramento resistiu em fazer negociações menores na offseason por causa do interesse em Kuminga. A contratação dele, a princípio, era a prioridade da franquia. Por isso, as chances de Russell desembarcar na equipe vão crescer se desistirem de negociar com o Golden State Warriors”, afirmou o jornalista.

É a segunda vez, aliás, que a imprensa aponta que outro jogador estaria “atrasando” a situação de Westbrook no mercado. Antes, Jake Fischer (Bleacher Report) cravou que Ben Simmons era um obstáculo por ser alguém que as equipes preferiam em relação ao ex-MVP da NBA.

Em transição

– O ala-pivô Tosan Evbuomwan, para começar, não faz mais parte do elenco do Nets. Ele destacou-se em 28 jogos na reta final da temporada passada, mas o time não quis garantir o contrato do jovem atleta.

– Olivier-Maxence Prosper, como citado, foi quem perdeu a sua vaga no elenco do Mavericks para que Exum renovasse o seu contrato. Mas ele pode voltar à liga rápido: especula-se que Nets e o Cleveland Cavaliers teriam interesse na contratação do ala.

– Enquanto isso, o ala Jaylin Galloway está focado em conseguir uma nova chance na NBA. O jogador já teria recusado sondagens de vários times australianos, pois trabalha para voltar ao basquete dos EUA nos próximos meses.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 02/09, você lembra de Treveon Graham? Pois o ex-ala do Charlotte Hornets é o novo reforço do Tayouan Pilots, de Taiwan, para a próxima temporada.

