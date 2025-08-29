Mavericks deve tentar troca de armador na NBA

O Dallas Mavericks pode envolver um armador do time em troca na NBA. De acordo com Jake Fischer, do The Stein Line, a equipe não descarta abrir mão do jovem Jaden Hardy ainda nesta offseason. A saída do jogador serviria para abrir espaço no elenco e permitir a chegada de Dante Exum.

Continua após a publicidade

“O Mavericks deixou no início de julho assinar com o armador Dante Exum para reforçar o perímetro. A chegada do veterano também foi uma alternativa para a ausência de Kyrie Irving nos primeiros meses da temporada. No entanto, o time precisa abrir espaço no elenco para conseguir efetivar o australiano. Acredita-se que a troca de Hardy pode ser feita até o fim da semana”, disse Fischer.

Jaden Hardy chegou ao Mavericks no Draft de 2022 da NBA. Desde então, são três anos pela equipe de Dallas. Em 178 jogos, sendo apenas 15 como titular, ele teve médias de 8.1 pontos, 1.7 rebote e 1.4 assistência, além de 38.1% de acerto nos três pontos.

Continua após a publicidade

No período, Hardy ainda se firmou como um novo frequente na rotação do Dallas Mavericks na NBA. No entanto, sem grande evolução durante os três anos no time, ele não é visto como um nome de grande importância no elenco. Desse modo, trocá-lo não afetaria a equipe comandada pelo técnico Jason Kidd.

A troca do armador serviria para o Mavericks desafogar o teto salarial na NBA. Isso porque, o time precisa oficializar a volta de Dante Exum. O armador acertou com a equipe no dia 3 de julho. No entanto, o time está US$1.6 milhão acima do limite do teto salarial e precisa abrigar os cerca de US$3.3 milhões que o veterano deve receber em 2025/26.

Continua após a publicidade

Leia mais!

No ano passado, Hardy assinou com o Mavericks um contrato de três anos por US$18 milhões. Assim, US$6 milhões anuais que pode diminuir o impacto na folha salarial, abrindo mais que o necessário para que Exum volte de vez.

O armador, porém, não é o único que o Mavericks considera trocar. Segundo Marc Stein, do site Substack, outro nome que pode ser negociado é o jovem Olivier-Maxence Prosper. No ano passado, ele teve médias de 3.9 pontos e 2.4 rebotes, com 11.2 minutos por jogo.

Continua após a publicidade

Prosper, além disso, tem um salário de US$3 milhões. Desse modo, praticamente o necessário para o Mavericks conseguir liberar espaço no teto salarial e finalizar o acordo feito com Exum para a próxima temporada da NBA.

Por fim, seja Prosper ou Hardy, é bem provável que o Mavericks fechee uma troca até o fim da semana.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA