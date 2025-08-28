Ty Lue: “LeBron James ficou arrasado com troca de Kyrie Irving”

Em participação no podcast de Shannon Sharpe, o técnico Tyronn Lue revelou bastidores sobre LeBron James quando Kyrie Irving deixou o Cleveland Cavaliers em 2017. Os astros dividiram quadra por três temporadas e foram campeões juntos em 2016. Então, o armador deixou a franquia para defender o Boston Celtics em 2017/18. No entanto, de acordo com o treinador que comandou as estrelas no título do Cavs, LeBron ficou arrasado com a saída do companheiro.

“LeBron estava dando autógrafos e outras coisas para a fundação dele. Então, eu me sentei ao seu alado, passei o telefone para ele e o SportsCenter disse que Kyrie Irving tinha acabado de ser negociado com o Boston Celtics. Cara, ele ficou sentado na cadeira por uns dez minutos e não disse uma palavra. Só ficou puto. LeBron ficou arrasado”, contou Lue, que hoje é técnico do Los Angeles Clippers.

Além disso, Ty Lue disse que tentou convencer Kyrie Irving a continuar no Cavs ao lado de LeBron James. No entanto, o craque já estava certo sobre seu futuro e sua ida ao Celtics. Em outro momento o técnico disse que o camisa 23 poderia ter ficado mais tempo em Cleveland, caso o amigo na tivesse saído.

“Ele já tinha se decidido. É uma situação como a de Kobe (Bryant) e do Shaq (O’Neale). Mas, por mim isso não teria acontecido. Então, eu implorei e supliquei”, completou.

Nos três anos juntos pelo Cleveland Cavaliers, James e Irving levaram a franquia a três decisões seguidas da NBA. Neste período, venceram o título de 2016 contra o Golden State Warriors em sete jogos. Como resultado, foi a única equipe na história da liga a virar uma série de finais após estar perdendo por 3 a 1.

Irving passou duas temporadas com os Celtics antes de assinar com o Brooklyn Nets em 2019. O nove vezes All-Star pediu para ser trocado do time de Nova York durante a temporada 2022/23. Então, foi para o Dallas Mavericks em fevereiro de 2023 onde está até hoje.

Vale lembrar que o Cavs voltou às finais em 2018 ainda com LeBron James, mas já sem Kyrie Irving. No entanto, o time acabou derrotado por 4 a 0 para o mesmo Warriors de Stephen Curry. Assim, o ídolo deixou a franquia para se tornar jogador do Los Angeles Lakers e vencer mais um título em 2020. Enquanto isso, Ty Lue foi demitido logo no início da temporada seguinte. Então, ele virou assistente do Clippers em 2019/20, antes de assumir como técnico principal da equipe em 2020/21.

Visão de Irving

No início deste mês, Kyrie Irving também falou sobre deixar de jogar com LeBron James. Em entrevista à rede CBS Sports, o astro explicou que atuar ao lado do amigo foi um dos maiores privilégios que ele teve na carreira. Mas, isso também veio acompanhado de muita pressão.

“Jogar com alguém como LeBron James é um desafio diferente”, disse Kyrie Irving. “É uma jornada diferente, pois sempre vão esperar que você esteja no topo da NBA quando joga com ele. Há muita atenção da mídia, muitas narrativas vai e vem, muita história distorcida. Eu, como jovem, só estava tentando entender tudo aquilo”.

Portanto, sob seu ponto de vista, a ida para o Boston Celtics foi uma forma de construir a própria carreira na NBA e longe dos holofotes que acompanhavam James. Ainda assim, o veterano garante que não teve qualquer problema com LeBron e negou qualquer polêmica.

“Não é que eu não tenha gostado de jogador com LeBron James. Foi simplesmente o meu momento de seguir em frente. Então, é algo que as pessoas precisam aceitas. Os fãs querem mais detalhes. Porém, foi apenas a minha hora de seguir. Não me importo se serei lembrado assim, mas foi minha decisão”, completou Irving.

