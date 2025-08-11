Kyrie Irving explica motivo para abandonar LeBron James

LeBron James e Kyrie Irving formaram uma dupla histórica na NBA. Juntos, os astros levaram o Cleveland Cavaliers às finais por três anos seguidos e venceram o título em 2016. A conquista, aliás, foi uma das mais marcantes na história da liga. Isso porque, eles lideraram uma virada inédita diante do Golden State Warriors.

A parceria, porém, durou menos do que se esperava. Um ano após a conquista, Kyrie Irving decidiu pedir uma troca ao Cavaliers e se juntou ao Boston Celtics. Desse modo, encerrou a dupla com LeBron, deixando apenas na imaginação dos fãs o que eles poderiam ter conquistado juntos.

Na época, porém, um dos rumores era de que LeBron teria sido o motivo para Irving deixar o Cleveland Cavaliers. Isso porque, o armador estaria querendo sair da sombra de James, que já era um dos grandes nomes da história da NBA.

Embora nunca tenha confirmado de fato, Irving indicou que essa foi uma das razões. Em entrevista, o armador garantiu que ter jogado com LeBron James foi um dos maiores privilégios que ele teve na carreira. No entanto, isso também veio acompanhado de muita pressão e comparações frequentes.

“Jogar com alguém como LeBron James é um desafio diferente”, disse Kyrie Irving. “É uma jornada diferente, pois sempre vão esperar que você esteja no topo da NBA quando joga com ele. Há muita atenção da mídia, muitas narrativas vai e vem, muita história distorcida. Eu, como jovem, só estava tentando entender tudo aquilo”.

Irving, desse modo, só quis ter uma experiência longe de LeBron James. A ida para o Celtics foi uma forma do armador tentar construir a própria carreira na NBA, longe dos holofotes que acompanhavam James. Ainda assim, o veterano garante que não teve qualquer problema com o camisa 23, na contramão do que era noticiado.

“Não é que eu não tenha gostado de jogador com LeBron James”, seguiu. “Foi simplesmente o meu momento de seguir em frente. Então, é algo que as pessoas precisam aceitas. Os fãs querem mais detalhes. Porém, foi apenas a minha hora de seguir. Não me importo se serei lembrado assim, mas foi minha decisão”.

Após passar pelo Celtics, Kyrie Irving foi para o Brooklyn Nets. Por lá, ele jogou ao lado de Kevin Durant e James Harden. No entanto, a parceria durou pouco e ele queria voltar a atuar com LeBron. Mas Joe Tsai, dono do Nets, não deixou que a troca fosse para o Los Angeles Lakers.

A troca para o Lakers não deu certo e frustrou tanto Irving quanto LeBron.

Aos 33 anos, Kyrie Irving vive a parte final da carreira. Ainda longe de LeBron James, o camisa 11 defende o Dallas Mavericks, onde já foi às finais em 2024 em grande dupla com o astro Luka Doncic. Na temporada passada, por fim, ele teve médias de 24.7 pontos, 4.8 rebotes e 4.6 assistências em 50 jogos.

