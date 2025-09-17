NBA 2025/26: Calendário de transmissões da ESPN e Disney+

Emissora e streaming do Grupo Disney vão exibir 150 jogos da temporada regular

NBA transmissões ESPN Disney+ Fonte: Reprodução / X

O Jumper Brasil apurou o calendário de transmissões de NBA na ESPN e no Disney+ para o Brasil em 2025/26. E, como não poderia deixar de ser, fizemos a lista com todas as partidas que serão televisionadas pela emissora no país.

A princípio, ESPN 2 e Disney+ (serviço de streaming por assinatura) vão transmitir 150 jogos da temporada regular e outros cinco da pré-temporada. Assim, serão rodadas duplas sempre às segundas (Disney+) e quartas (ESPN 2). Além disso, vez ou outra serão exibidos duelos às quintas, sextas, sábados e domingos. Como ocorreu nos últimos anos, todos os duelos da Rodada Especial de Natal da NBA terão a transmissão da ESPN 2 para o Brasil.

Vale dizer que a emissora do grupo Disney tem acordo válido com a liga até 2037. Em 2025/26, a ESPN terá o direito de exibir, com exclusividade para a TV fechada, a decisão da Conferência Leste. Desse modo, a decisão do Oeste e as finais da NBA serão exclusivas do Prime Video.

A próxima temporada será a 20ª com a cobertura total do Jumper Brasil, produtor de conteúdo de NBA mais antigo do país. Nesse sentido, o portal seguirá trazendo notícias diárias, atualizadas, além de produzir diversos conteúdos para suas redes sociais. Portanto, continue prestigiando o nosso trabalho!

Leia mais!

Então, sem mais delongas, vamos ao calendário de transmissões da ESPN e Disney+ para a temporada 2025/26 da NBA.

Calendário de transmissões da ESPN e Disney+ – NBA 2025/26 (155 jogos)

Outubro (15)

Pré-temporada (5)

05/10/25 (domingo)
Los Angeles Lakers x Golden State Warriors – 21h30 (ESPN 2)

12/10/25 (domingo)
Cleveland Cavaliers x Boston Celtics – 20h (ESPN 2)
Denver Nuggets x Los Angeles Clippers – 22h30 (ESPN 2)

15/10/25 (quarta)
Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers – 23h30 (ESPN 2)

16/10/25 (quinta)
Houston Rockets x Atlanta Hawks – 20h30 (ESPN 2)

Temporada regular (10)

21/10/25 (terça)
Golden State Warriors x Los Angeles Lakers – 23h (Disney+)

22/10/25 (quarta)
Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 20h (ESPN 2)
San Antonio Spurs x Dallas Mavericks – 22h30 (ESPN 2)

23/10/25 (quinta)
Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers – 20h30 (ESPN 2)
Denver Nuggets x Golden State Warriors – 23h (ESPN 2)

25/10/25 (sábado)
Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks – 20h30 (Disney+)

27/10/25 (segunda)
Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 20h (Disney+)
Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 22h30 (Disney+)

29/10/25 (quarta)
Cleveland Cavaliers x Boston Celtics – 20h (ESPN 2)
Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves – 22h30 (ESPN 2)

Novembro (25)

01/11/25 (sábado)
Sacramento Kings x Milwaukee Bucks – 18h (Disney+)
Houston Rockets x Boston Celtics – 21h (Disney+)
Dallas Mavericks x Detroit Pistons – 23h (ESPN 2)

03/11/25 (segunda)
Minnesota Timberwolves x Brooklyn Nets – 21h (Disney+)

05/11/25 (quarta)
Minnesota Timberwolves x New York Knicks – 21h30 (ESPN 2)
San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers – 0h (ESPN 2)

08/11/25 (sábado)
Los Angeles Lakers x Atlanta Hawks – 22h (Disney+)
Phoenix Suns x Los Angeles Clippers – 0h30 (ESPN 2)

10/11/25 (segunda)
Washington Wizards x Detroit Pistons – 21h (Disney+)

12/11/25 (quarta)
Orlando Magic x New York Knicks – 21h (ESPN 2)
Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – 23h30 (ESPN 2)

15/11/25 (sábado)
Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers – 19h (Disney+)
Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks – 22h (Disney+)

17/11/25 (segunda)
Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers – 21h (Disney+)

19/11/25 (quarta)
Golden State Warriors x Miami Heat – 21h (ESPN 2)
New York Knicks x Dallas Mavericks – 23h30 (ESPN 2)

22/11/25
New York Knicks x Orlando Magic – 19h (Disney+)
Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks – 22h30 (Disney+)

24/11/25 (segunda)
Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors – 21h (Disney+)
Houston Rockets x Phoenix Suns – 23h30 (Disney+)

26/11/25 (quarta)
Detroit Pistons x Boston Celtics – 19h (ESPN 2)
Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder – 21h30 (ESPN 2)
Houston Rockets x Golden State Warriors – 0h (ESPN 2)

29/11/25 (sábado)
Chicago Bulls x Indiana Pacers – 21h30 (Disney+)
Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers – 0h (Disney+)

Dezembro (22)

01/12/25 (segunda)
Chicago Bulls x Orlando Magic – 21h30 (Disney+)
Phoenix Suns x Los Angeles Lakers – 0h (Disney+)

03/12/25 (quarta)
San Antonio Spurs x Orlando Magic – 21h (ESPN 2)

06/12/25 (sábado)
New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets – 19h (Disney+)
Houston Rockets x Dallas Mavericks – 22h30 (Disney+)

08/12/25 (segunda)
Sacramento Kings x Indiana Pacers – 21h (Disney+)
San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans – 23h30 (Disney+)

17/12/25 (quarta)
Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder – 22h (ESPN 2)

20/12/25 (sábado)
Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers – 21h (Disney+)
Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers – 0h30 (Disney+)

22/12/25 (segunda)
Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers – 21h (Disney+)
Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder – 23h30 (Disney+)

25/12/25 (quinta)
Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 14h (ESPN 2)
San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 16h30 (ESPN 2)
Dallas Mavericks x Golden State Warriors – 19h (ESPN 2)
Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 22h (ESPN 2)
Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 0h30 (ESPN 2)

27/12/25 (sábado)
Dallas Mavericks x Sacramento Kings – 19h (Disney+)
Utah Jazz x San Antonio Spurs – 22h (Disney+)

29/12/25 (segunda)
Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs – 22h (Disney+)
Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers – 1h (Disney+)

31/12/25 (quarta)
Golden State Warriors x Charlotte Hornets – 15h (ESPN 2)

Janeiro (30)

03/01/26 (sábado)
Minnesota Timberwolves x Miami Heat – 19h (Disney+)
Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs – 22h (Disney+)

05/01/26 (segunda)
New York Knicks x Detroit Pistons – 21h (Disney+)
Golden State Warriors x Los Angeles Clippers – 0h (Disney+)

07/01/26 (quarta)
Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs – 21h30 (ESPN 2)
Milwaukee Bucks x Golden State Warriors – 0h (ESPN 2)

10/01/26 (sábado)
San Antonio Spurs x Boston Celtics – 22h (Disney+)

12/01/26 (segunda)
Boston Celtics x Indiana Pacers – 21h30 (Disney+)
Los Angeles Lakers x Sacramento Kings – 0h (Disney+)

14/01/26 (quarta)
Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers – 21h (ESPN 2)
Denver Nuggets x Dallas Mavericks – 23h30 (ESPN 2)

16/01/26 (sexta)
Chicago Bulls x Brooklyn Nets – 21h (ESPN 2)
Minnesota Timberwolves x Houston Rockets – 23h30 (ESPN 2)

17/01/26 (sábado)
Utah Jazz x Dallas Mavericks – 19h (Disney+)
Phoenix Suns x New York Knicks – 21h30 (Disney+)

19/01/26 (segunda)
Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers – 16h30 (Disney+)
Dallas Mavericks x New York Knicks – 19h (Disney+)
Boston Celtics x Detroit Pistons – 22h (Disney+)

21/01/26 (quarta)
Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets – 21h (ESPN 2)
Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks – 23h30 (ESPN 2)

24/01/26 (sábado)
New York Knicks x Philadelphia 76ers – 17h (ESPN 2)
Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves – 19h30 (ESPN 2)
Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks – 22h30 (ESPN 2)

26/01/26 (segunda)
Orlando Magic x Cleveland Cavaliers – 21h (Disney+)
Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves – 23h30 (Disney+)

28/01/26 (quarta)
Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2)
San Antonio Spurs x Houston Rockets – 23h30 (ESPN 2)

30/01/26 (sexta)
Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans – 21h30 (ESPN 2)
Los Angeles Clippers x Denver Nuggets – 0h (ESPN 2)

31/01/26 (sábado)
Dallas Mavericks x Houston Rockets – 22h30 (ESPN 2)

 

Fevereiro (25)

01/02/26 (domingo)
Milwaukee Bucks x Boston Celtics – 17h30 (ESPN 2)

02/02/26 (segunda)
Houston Rockets x Indiana Pacers – 21h (Disney+)
Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies – 23h30 (Disney+)

04/02/26 (quarta)
Denver Nuggets x New York Knicks- 21h (ESPN 2)
Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – 23h30 (ESPN 2)

07/02/26 (sábado)
Houston Rockets x Oklahoma City Thunder – 17h30 (ESPN 2)
Golden State Warriors x Los Angeles Lakers – 22h30 (ESPN 2)

08/02/26 (domingo)
New York Knicks x Boston Celtics – 14h30 (ESPN 2)
Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves – 17h (ESPN 2)

09/02/26 (segunda)
Milwaukee Bucks x Orlando Magic – 21h30 (Disney+)
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 0h (Disney+)

11/02/26 (quarta)
New York Knicks x Philadelphia 76ers – 21h30 (ESPN 2)
Memphis Grizzlies x Denver Nuggets – 0h (ESPN 2)

20/02/26 (sexta)
Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves – 21h30 (ESPN 2)
Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers – 0h (ESPN 2)

21/02/26 (sábado)
Houston Rockets x New York Knicks – 22h30 (ESPN 2)

22/02/26 (domingo)
Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder – 15h (ESPN 2)
Denver Nuggets x Golden State Warriors – 17h30 (ESPN 2)

23/02/26 (segunda)
San Antonio Spurs x Detroit Pistons – 21h (Disney+)
Utah Jazz x Houston Rockets – 23h30 (Disney+)

25/02/26 (quarta)
Golden State Warriors x Memphis Grizzlies – 21h30 (ESPN 2)
Boston Celtics x Denver Nuggets – 0h (ESPN 2)

27/02/26 (sexta)
Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 21h (ESPN 2)
Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder – 23h30 (ESPN 2)

28/02/26 (sábado)
Los Angeles Lakers x Golden State Warriors – 22h30 (ESPN 2

 

Março (32)

01/03/26 (domingo)
San Antonio Spurs x New York Knicks – 15h (ESPN 2)
Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 17h30 (ESPN 2)

02/03/26 (segunda)
Boston Celtics x Milwaukee Bucks – 21h30 (Disney+)
Los Angeles Clippers x Golden State Warriors – 0h (Disney+)

04/03/26 (quarta)
Oklahoma City Thunder x New York Knicks – 21h (ESPN 2)
Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks – 23h30 (ESPN 2)

06/03/26 (sexta)
Dallas Mavericks x Boston Celtics – 21h (ESPN 2)
Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs – 23h30 (ESPN 2)

07/03/26 (sábado)
Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder – 22h30 (ESPN 2)

08/03/26 (domingo)
Boston Celtics x Cleveland Cavaliers – 14h (ESPN 2)
New York Knicks x Los Angeles Lakers – 16h30 (ESPN 2)

09/03/26 (segunda)
Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder – 20h30 (Disney+)
New York Knicks x Los Angeles Clippers – 23h (Disney+)

11/03/26 (quarta)
Cleveland Cavaliers x Orlando Magic – 20h30 (ESPN 2)
Houston Rockets x Denver Nuggets – 23h (ESPN 2)

14/03/26 (sábado)
Denver Nuggets x Los Angeles Lakers – 21h30 (ESPN 2)
Sacramento Kings x Los Angeles Clippers – 23h30 (ESPN 2)

15/03/26 (domingo)
Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder – 14h (ESPN 2)

16/03/26 (segunda)
Orlando Magic x Atlanta Hawks – 20h (Disney+)
Los Angeles Lakers x Houston Rockets – 22h (Disney+)

18/03/26 (quarta)
Golden State Warriors x Boston Celtics – 20h (ESPN 2)
Los Angeles Lakers x Houston Rockets – 22h30 (ESPN 2)

21/03/26 (sábado)
Los Angeles Lakers x Orlando Magic – 20h (Disney+)
Milwaukee Bucks x Phoenix Suns – 23h (Disney+)

23/03/26 (segunda)
Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks – 20h (Disney+)
Golden State Warriors x Dallas Mavericks – 22h30 (Disney+)

25/03/26 (quarta)
Atlanta Hawks x Detroit Pistons – 20h (ESPN 2)
Houston Rockets x Minnesota Timberwolves – 22h30 (ESPN 2)

28/03/26 (sábado)
Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets – 19h (Disney+)
Utah Jazz x Phoenix Suns – 23h (Disney+)

30/03/26 (segunda)
Philadelphia 76ers x Miami Heat – 20h (Disney+)
Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder – 22h30 (Disney+)

Abril (6)

01/04/26 (quarta)
Atlanta Hawks x Orlando Magic – 20h30 (ESPN 2)
San Antonio Spurs x Golden State Warriors – 23h (ESPN 2)

04/04/26 (sábado)
Detroit Pistons x Philadelphia 76ers – 20h (Disney+)

06/04/26 (segunda)
New York Knicks x Atlanta Hawks – 20h (Disney+)

08/04/26 (quarta)
Milwaukee Bucks x Detroit Pistons – 20h30 (ESPN 2)
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers – 23h (ESPN 2)

