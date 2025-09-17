Cavaliers e Celtics poderiam fazer troca na NBA

A temporada 2025/26 está próxima, mas os rumores seguem cercando as 30 franquias. De acordo com Sam Amico, do Hoops Wyre, o Cleveland Cavaliers e Boston Celtics poderiam fazer uma troca antes do começo da nova campanha da NBA. O negócio sugerido pelo analista seria entre os alas Dean Wade e Sam Hauser.

A sugestão de troca passa pelas situações de Cleveland Cavaliers e Celtics em 2025/26. Após ter tido a melhor campanha do Leste na fase regular passada, o Cavs manteve um elenco competitivo para tentar brigar pelo Leste. O time celta, por sua vez, perdeu Jayson Tatum por lesão e não deve ficar nos primeiros lugares da mesma conferência.

Para o Cavaliers, desse modo, faria sentido a troca para reforçar o banco de reservas com Sam Hauser. No ano passado, o ala teve médias de 8.5 pontos e 3.2 rebotes, contra 5.4 pontos e 4.3 rebotes de Wade. Mesmo que não seja um defensor tão bom como o reserva de Cleveland, ele poderia agregar o ataque da segunda unidade.

Hauser, além disso, faria sentido para o estilo ofensivo do Cavaliers na NBA. Com Kenny Atkinson, o time passou a ter 45.7% das jogadas terminando em arremessos do perímetro. O ala do Celtics é justamente reconhecido pelos três pontos, com 42% de acerto na carreira. Desse modo, a chegada dele poderia ser mais uma arma de longa distância no ataque de Cleveland.

O Boston Celtics, enquanto isso, conseguiria liberar ainda mais espaço no teto salarial ao realizar a troca com o Cavaliers na NBA. Hauser, afinal, tem um contrato de quatro anos no valor de US$45 milhões. Dean Wade, por outro lado, entra no último ano do seu acordo. Assim, Boston não teria que mantê-lo no elenco na próxima agência livre.

Vale lembrar, além disso, que Cavaliers e Celtics chegam pressionadas à temporada 2025/26 da NBA após a queda na segunda rodada dos playoffs. Dessa forma, até movimentos considerados menos atrativos no mercado podem fazer a diferença na campanha das equipes.

Por outro lado, a negociação ainda não passa de uma ideia que a imprensa dos EUA levantou nos últimos dias. Portanto, não tem nada certo sobre as conversas entre as diretorias de Cleveland e Boston. No entanto, a troca entre Dean Wade e Sam Hauser surge como um rumor, já que atenderia aos dois times na NBA.

