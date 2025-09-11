Heat quer fechar contrato com Kevin Durant

A diretoria do Miami Heat não desistiu do astro Kevin Durant e quer dar um contrato ao ala na agência livre do ano que vem. O jogador chegou ao Houston Rockets em uma troca na atual offseason da NBA, mas está no último ano de seu vínculo. Ou seja, se tudo der errado em seu novo time, ao fim de 2025/26 ele poderia testar o mercado da liga.

Continua após a publicidade

De acordo com Barry Jackson, do Miami Herald, Kevin Durant está na mira do Heat há muito tempo. O time da Flórida chegou a tentar uma troca com o Phoenix Suns, mas em vão. A direção do Suns rejeitou as propostas de Miami para fechar com o Rockets.

“Durant sempre será uma possibilidade para o Heat, caso ele vire agente livre”, disse Jackson. “O Heat sempre gostou dele, mas membros da franquia não concordaram sobre quais jogadores deveria oferecer na troca com Phoenix, em junho”.

Continua após a publicidade

O fato é que ainda há esperança pelos lados do Heat por Durant. Mas, para conseguir contratar o ala, é preciso fazer trocas e abrir espaço em sua folha salarial para 2026/27. Isso porque Miami já conta com cerca de US$144 milhões para aquela temporada e o teto deve ficar na casa dos US$165 milhões. Para 2025/26, o cestinha tem a receber em torno de US$54.7 milhões.

Ou seja, para convencer Kevin Durant a fechar um contrato com o Heat, é preciso “torcer” contra o Rockets e dar a ele um salário similar. Por menos de US$50 milhões, seria quase impossível fechar com ele.

Continua após a publicidade

Leia mais

Então, o Heat precisa tomar decisões a partir de agora se quiser contar com Durant na temporada 2026/27 da NBA. Primeiro, tem de fazer trocas para abrir, pelo menos, US$50 milhões. Neste caso, negociar o ala Andrew Wiggins por “nada” já seria o bastante. Afinal, o canadense vai receber US$30.1 milhões naquele ano.

O problema para o Heat é que os times devem evitar esse tipo de negócio. Portanto, Wiggins só chegaria em outra equipe se Miami recebesse algum jogador, mesmo que por menor valor. Nas últimas semanas, o rumor sobre uma troca para o Los Angeles Lakers voltou a aparecer. Ali, a franquia da Flórida levaria Rui Hachimura, que será agente livre em 2026/27.

Continua após a publicidade

No entanto, Hachimura vai receber US$18.3 milhões na próxima campanha. Então, o Lakers teria de enviar mais cerca de US$12 milhões em salários para complementar o negócio. Assim, é possível, desde que os outros jogadores tenham acordos expirantes, como o ala japonês.

O Heat não quis abrir mão de Kel’el Ware e Nikola Jovic na troca por Kevin Durant, o que deixou o negócio praticamente inviável para o Suns. Na ocasião, Miami tentou mandar justamente Wiggins, além de Terry Rozier, Jaime Jaquez Jr, Haywood Highsmith e a 20ª escolha do Draft em 2025.

Continua após a publicidade

Por outro lado, o Rockets mandou Dillon Brooks, Jalen Green, a esolha de 2025 (Khaman Maluach), além de duas picks de segunda rodada (2026 e 2032). O Suns não quis Wiggins ou Rozier.

Perto de fazer 37 anos, Kevin Durant vai para a sua 18ª temporada na NBA. MVP de 2014, ele foi campeão da liga duas vezes com o Golden State Warriors.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA