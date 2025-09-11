NBA: Jaylen Brown não rejeita jogar pelo Hawks

Os rumores de que Jaylen Brown se juntaria ao Atlanta Hawks em algum ponto de sua carreira na NBA estão de volta. O astro do Boston Celtics, que é do estado da Geórgia, poderia jogar pelo time. No entanto, isso pode levar um tempo a mais para acontecer.

De acordo com boatos logo no começo da agência livre, o Hawks tentaria uma troca para ter Jaylen Brown. Afinal, a equipe de Boston já não contaria com Jayson Tatum por toda a temporada 2025/26 e havia a expectativa de que pudesse passar por uma reformulação de elenco. Mas a direção do Celtics não quer abrir mão da dupla para 2026/27, quando Tatum estará saudável e disponível para jogar.

E as trocas de Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, que poderiam reforçar a ideia de uma grande mudança no elenco, serviram apenas para que Boston ficasse abaixo dos níveis de multas da liga. Assim, Brown fica, pelo menos, por mais duas temporadas no time do Leste da NBA.

Entretanto, Jaylen Brown não nega que um dia vai jogar pelo Hawks em seu futuro na NBA. Em entrevista, ele evitou falar muito sobre o assunto, mas não rejeitou a ideia.

“Você nunca sabe, mas a minha avó gostaria que eu jogasse”, disse Jaylen Brown. “Mas você nunca sabe. Vamos ver”.

Claro que os rumores do início da offseason da NBA eram por conta de uma reformulação total que não houve, mas Jaylen Brown já teve seu nome ligado ao Hawks outras vezes. Em 2023, por exemplo, quando ele estava perto de virar agente livre, o time de Atlanta aparecia como forte candidato.

Não aconteceu e, então, Brown estendeu com o Celtics em julho daquele ano, deixando a eventual ideia de jogar pelo Hawks para o futuro. Na época, o jogador evitou falar sobre a proposta que Atlanta preparava, pois ainda estava sob vínculo com Boston e tinha a opção de ficar com aquele acordo.

Como resultado, Jaylen Brown teve extensão máxima de US$304 milhões por cinco temporadas. Na ocasião, foi 13º contrato mais lucrativo nos esportes dos EUA.

Desde então, ele foi campeão com o Celtics em 2023/24 e será, sem a presença de Tatum, o principal jogador do time na próxima campanha. Aos 28 anos, Jaylen Brown foi quatro vezes All-Star, além de ficar com o prêmio de MVP das finais de 2024.

Na última temporada da NBA, Brown sustentou médias de 22.2 pontos, 5.8 rebotes, 4.5 assistências e acertou 32.4% dos arremessos de três em 63 jogos. Seu contrato vai até 2028/29, quando vai receber US$64.9 milhões.

