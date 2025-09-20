Ídolo do Lakers defende troca de Austin Reaves

Grande nome na história do Los Angeles Lakers, Robert Horry aposta que a equipe deve negociar Austin Reaves em troca. O sete vezes campeão da NBA, sendo três pela franquia, acredita que a melhor opção para o time seja negociar o camisa 15. No entanto, a justificativa surpreende. Isso porque ele compara o ala-armador com Luka Doncic.

“Se o Lakers for esperto, faria uma troca de jogadores. Digo isso porque é um time com dois jogadores que são praticamente os mesmos, ou seja, Luka Doncic e Reaves. Não estou dizendo que eles têm as mesmas habilidades. Mas, eles jogam na mesma posição e fazem quase a mesma coisa”, iniciou Robert Horry.

A conversa sobre uma possível troca e Austin Reaves no Lakers se dá porque ele tem contrato garantido com o time até o final da próxima temporada, quando vai receber um salário de US$13,9 milhões. Além disso, ele possui uma player option de US$14,9 milhões para 2026/27. Caso abra mão do último ano de vínculo, o que é provável, ele testaria o mercado. Assim, se tornaria agente livre irrestrito. Ou seja, poderia assinar com outro time da liga a partir de julho de 2026.

“É um empate. Não me interpretem mal, adoro Reaves e acho que ele pode jogar, mas o Los Angeles Lakers não precisa de dois jogadores iguais. A NBA é baseada em encaixe. Se você olhar para todos os grandes times, todos têm algo diferente. Não há dois Nikola Jokic ou dois Giannis Antetokounmpo”, disse Horry no podcast Big Shot Bob.

Além disso, Austin Reaves recusou uma oferta de extensão de contrato com o Lakers, que lhe renderia um salário anual de US$22 milhões. A proposta de US$89,2 milhões por quatro temporadas é o valor máximo que a franquia pode oferecer neste momento. Assim, o jogador de 27 anos decidiu esperar para firmar um novo vínculo.

Afinal, na offseason do ano que vem, ele poderá assinar um novo vínculo de US$246,7 milhões por cinco anos com o time de Los Angeles. Outra opção seria um acordo de até US$182,9 milhões por quatro anos, mas com outra equipe da NBA.

Enquanto isso, de acordo com Anthony Irwin, do site Clutch Points, o San Antonio Spurs monitora a situação do ala-armador no Lakers. Então, o time do Texas surge como o principal interessado em uma troca, caso ele deixe o time de Los Angeles.

“É provável que Reaves recusará sua opção de jogador após esta temporada e poderá exigir um contrato na faixa de US$30 a US$ 35 milhões por ano. Então, caso ele opte por rescindir seu vínculo atual, será um agente livre irrestrito com bastante times interessados na liga. Fontes da liga dizem que o San Antonio Spurs e outros times estão de olho em Reaves”, disse o jornalista.

