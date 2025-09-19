Boletim de rumores e trocas da NBA (19/09/2025)

Bem-vindo à edição de 19 de setembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Continua após a publicidade

Jazz ainda não conversa sobre rescisão com Kevin Love

Kevin Love é jogador do Utah Jazz no momento, mas todos sempre viram a rescisão de contrato como uma questão de tempo. O problema é que o tempo está passando e, por enquanto, o negócio não andou. Mais do que isso, há quem diga que as conversas nem começaram. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, ainda não há uma discussão séria entre as partes sobre o distrato.

“É consenso nos bastidores da liga que Kevin está determinado a jogar em um candidato ao título. Afinal, a esta altura da carreira, esse é o caminho que veteranos tomam. Mas também é costume que um processo de rescisão só avance quando o atleta já tem um destino definido”, revelou o jornalista. Love, então, ainda não teria um outro time apalavrado com quem assinar.

Continua após a publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

DeMarcus Cousins renova contrato com time da Mongólia

O basquete da Mongólia vai contar com um ex-astro da NBA pela segunda temporada seguida. O pivô DeMarcus Cousins anunciou que vai renovar vínculo com o Selenge Bodons para a campanha que vem. Informações de valores, por enquanto, não foram reveladas. Vai ser uma chance de redenção para o veterano, que foi eliminado com a equipe nas semifinais da liga.

“Eu estou empolgado em anunciar que estou retornando aos Bodons! Mal posso esperar para voltar à Mongólia para, com isso, terminar o que começamos. Então, vamos levar um título para casa!”, exclamou o veterano. Antes de deixar os EUA e atuar em várias ligas do mundo, Cousins disputou mais de 600 jogos em 11 temporadas na NBA.

Continua após a publicidade

Ex-Blazers, Dalano Banton fez treinos para duas equipes

O ala-armador Dalano Banton teve dois bons fins de temporada pelo Portland Trail Blazers. Mesmo assim, não acertou uma renovação de contrato com o time e segue como agente livre. Mas não foi por falta de interesse. De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, o atleta fez treinos para duas franquias nas últimas semanas.

O jornalista apurou que, a princípio, Golden State Warriors e Indiana Pacers tinham interesse no jogador. Tanto que o receberam em suas instalações para ser observado. Por algum motivo, no entanto, ambos decidiram buscar outras opções. Banton, de 25 anos, teve médias de 8,3 pontos e 2,4 assistências na campanha passada.

Continua após a publicidade

Destaque do EuroBasket, ala alemão deve seguir na Europa

Isaac Bonga voltou ao radar da NBA durante o EuroBasket. O ala ajudou a Alemanha a garantir o segundo título europeu de sua história e, com isso, atraiu interesse de times da liga. Mas dá para sonhar mesmo com a contratação do ex-jogador do Los Angeles Lakers? Parece que, por enquanto, a resposta é não. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o MVP da decisão do torneio vai seguir na Sérvia.

“Isaac recebeu sondagens dos EUA mesmo antes do EuroBasket, mas nenhuma oferta oficial chegou. Por isso, já prometeu que segue no Partizan. Mas pode esperar que ele vai estar na pauta de várias franquias na agência livre de 2026. A sua melhora como chutador, em particular, faz com que seja uma opção para várias franquias da NBA”, contou o experiente repórter.

Continua após a publicidade

Bonga chegou à NBA com 18 anos e disputou quatro temporadas na liga por três times diferentes. Ele disputou 143 jogos nos EUA, enquanto anotou 3,1 pontos e 2,2 rebotes em 13,1 minutos de ação.

Leia mais sobre trocas na NBA

Em transição

– O armador Kevin McCullar, para começar, vai seguir no elenco do New York Knicks na próxima temporada. O atleta aceitou a oferta qualificatória em seu contrato two-way e, com isso, renovou o vínculo com o time.

Continua após a publicidade

– Enquanto isso, Bones Hyland não está tão assegurado no Minnesota Timberwolves quanto se imaginava. Ele assinou um contrato não garantido e vai ter que disputar uma vaga no elenco efetivo durante os treinos de pré-temporada.

– Keon Johnson, por sua vez, não é mais jogador do Brooklyn Nets. A equipe decidiu dispensar o ala-armador, que fez a sua melhor temporada na liga e atuou como titular em 56 jogos, para abrir vagas para novas contratações.

Continua após a publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 19/09, você lembra de Trevelin Queen? Pois o ex-atleta do Orlando Magic foi anunciado como novo reforço dos chineses do Guangdong Southern Tigers.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA