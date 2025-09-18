Warriors mantém interesse em troca por jogador do Pelicans

Há um mês, Jake Fischer, do site Bleacher Report, revelou interesse do Golden State Warriors em troca de um jogador do New Orleans Pelicans. Agora, o jornalista reforçou que o time de San Francisco ainda mira Trey Murphy como reforço para a próxima temporada da NBA. Portanto, é um dos nomes favoritos do time de San Francisco, que ainda não adicionou atletas com contratos padrões pensando em 2025/26.

“Trey Murphy, do Pelicans, é um jogador em quem o Golden State Warriors realmente tem interesse em troca. Afinal, a franquia quase o escolheu no Draft da NBA de 2021, na 14ª posição geral, quando ficou em dúvida entre ele e Moses Moody. Ou seja, da mesma forma que decidiram entre Jonathan Kuminga e Franz Wagner no mesmo recrutamento”, disse Fischer.

Na outra vez que o jornalista mencionou o interesse do Warriors em Trey Murphy, ele também revelou que o San Antonio Spurs estaria na disputa. Isso porque, segundo ele, o ótimo contrato do ala de 25 anos agrada as duas equipes do Oeste para um eventual negócio.

“O Warriors gosta muito de Trey Murphy e tentou contato com o time de New Orleans nas férias da NBA por uma troca. Mas o New Orleans Pelicans, para deixar claro, rejeitou todas as ofertas, dando muito valor a ele. O ala vai para o seu primeiro ano após renovação de contrato em 2025/26 e vai receber US$25 milhões, com um grande talento. Outro time que mostrou interesse em troca por ele foi o Spurs”, disse o insider à época.

Murphy vai para o seu quinto ano na NBA, sendo todos pelo Pelicans. A última temporada, aliás, foi a melhor de sua carreira. Como resultado, teve médias de 21.2 pontos, 5.1 rebotes, 3.5 assistências, além de 36.1% nas bolas de três. Pelo fato de ser um jogador que atua muito bem dos lados da quadra e de ter um bom salário, desperta interesse me times como o Warriors.

No entanto, o cenário mais provável para que Golden State se reforço com Murphy é envolver Jonathan Kuminga no acordo via sign and trade. Por enquanto, o Warriors conta com apenas dez jogadores sob contrato, sem contar com uma eventual troca do ala-pivô. No entanto, um deles é two-way. Ou seja, dos 15 possíveis para a próxima campanha, a equipe californiana está com seis atletas a menos.

“O Warriors realmente precisa de Kuminga com um salário de US$20 a 25 milhões, talvez até mais, para que possa usá-lo em uma troca por alguém, como Trey Murphy”, completou Fischer.

Por fim, Trey Murphy foi escolha 17 do Draft de 2021 e começou no time como reserva e, assim ficou até a campanha de 2023/24. Então, em 2024/25, muito também por conta da troca de Brandon Ingram, o ala teve mais chances no Pelicans.

