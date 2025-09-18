Warriors mantém interesse em troca por jogador do Pelicans

Ala seria um dos principais alvos de Golden State ainda nesta offseason da NBA

warriors troca pelicans jogador Fonte: Reprodução / X

Há um mês, Jake Fischer, do site Bleacher Report, revelou interesse do Golden State Warriors em troca de um jogador do New Orleans Pelicans. Agora, o jornalista reforçou que o time de San Francisco ainda mira Trey Murphy como reforço para a próxima temporada da NBA. Portanto, é um dos nomes favoritos do time de San Francisco, que ainda não adicionou atletas com contratos padrões pensando em 2025/26.

“Trey Murphy, do Pelicans, é um jogador em quem o Golden State Warriors realmente tem interesse em troca. Afinal, a franquia quase o escolheu no Draft da NBA de 2021, na 14ª posição geral, quando ficou em dúvida entre ele e Moses Moody. Ou seja, da mesma forma que decidiram entre Jonathan Kuminga e Franz Wagner no mesmo recrutamento”, disse Fischer.

Na outra vez que o jornalista mencionou o interesse do Warriors em Trey Murphy, ele também revelou que o San Antonio Spurs estaria na disputa. Isso porque, segundo ele, o ótimo contrato do ala de 25 anos agrada as duas equipes do Oeste para um eventual negócio.

“O Warriors gosta muito de Trey Murphy e tentou contato com o time de New Orleans nas férias da NBA por uma troca. Mas o New Orleans Pelicans, para deixar claro, rejeitou todas as ofertas, dando muito valor a ele. O ala vai para o seu primeiro ano após renovação de contrato em 2025/26 e vai receber US$25 milhões, com um grande talento. Outro time que mostrou interesse em troca por ele foi o Spurs”, disse o insider à época.

Murphy vai para o seu quinto ano na NBA, sendo todos pelo Pelicans. A última temporada, aliás, foi a melhor de sua carreira. Como resultado, teve médias de 21.2 pontos, 5.1 rebotes, 3.5 assistências, além de 36.1% nas bolas de três. Pelo fato de ser um jogador que atua muito bem dos lados da quadra e de ter um bom salário, desperta interesse me times como o Warriors.

No entanto, o cenário mais provável para que Golden State se reforço com Murphy é envolver Jonathan Kuminga no acordo via sign and trade. Por enquanto, o Warriors conta com apenas dez jogadores sob contrato, sem contar com uma eventual troca do ala-pivô. No entanto, um deles é two-way. Ou seja, dos 15 possíveis para a próxima campanha, a equipe californiana está com seis atletas a menos.

“O Warriors realmente precisa de Kuminga com um salário de US$20 a 25 milhões, talvez até mais, para que possa usá-lo em uma troca por alguém, como Trey Murphy”, completou Fischer.

Por fim, Trey Murphy foi escolha 17 do Draft de 2021 e começou no time como reserva e, assim ficou até a campanha de 2023/24. Então, em 2024/25, muito também por conta da troca de Brandon Ingram, o ala teve mais chances no Pelicans.

