NBA: Site aponta o que falta para Warriors e Jonathan Kuminga

O futuro do ala Jonathan Kuminga com o Golden State Warriors parece sem definição, enquanto a temporada 2025/26 da NBA se aproxima. No entanto, tudo pode ser resolvido em breve. Ao menos, é o que diz o jornalista Sam Amick, do site The Athletic. De acordo com Amick, o jogador pode aceitar a última proposta feita pelo time californiano. Mas ele só faria isso com uma condição.

Jonathan Kuminga aceitaria a oferta do Warriors de US$75 milhões por três anos se a última temporada do vínculo fosse de opção dele. Por enquanto, Golden State quer ter o controle disso em 2027/28. A equipe de San Francisco entende que precisa disso para tomar decisões no futuro, sem riscos de sua saída na agência livre da NBA de 2027.

É um problema, pois Kuminga não abre mão do direito de decidir sua carreira na NBA. Ao mesmo tempo, o Warriors segue com interesse no jogador. Aliás, o dono do time, Joe Lacob. Isso porque Lacob não quer perder o ala, de 22 anos. Por outro lado, o resto da direção e o técnico Steve Kerr não gostam da ideia de dar a ele tanto espaço.

Kerr já falou sobre isso várias vezes na última campanha, por exemplo. Para o técnico do Warriors, Kuminga ocupa o mesmo espaço de Jimmy Butler por não ser um grande arremessador. E tem em sua defesa um de seus pontos fracos.

Enquanto o Warriors não acerta seu novo vínculo, Jonathan Kuminga segue criando interesse de outros times da NBA. De acordo com Amick, o Sacramento Kings gosta muito do ala e tentou algumas trocas por ele. Sem sucesso, no entanto.

Em uma das propostas, o Warriors assinaria um acordo de US$63 milhões com Kuminga e ele iria para o Kings em troca por Malik Monk e uma pick de 2030 com proteção. Golden State não quis, assim como uma outra oferta, que veio do Phoenix Suns. Neste caso, o time do Arizona tentou mandar o ala Royce O’Neale.

A direção do Kings vê o ala do Warriors como um futuro All-Star da NBA, algo que não deve acontecer em San Francisco com menos minutos que ele gostaria de ter.

“Jonathan Kuminga está mal, pois ele não quer ficar no Warriors. E ele sabe que o time não o quer. Então, ele nem quer aumentar o valor de seu novo salário. Ele quer ir para um lugar em que possa jogar bem. Por mais que você concorde ou não sobre sua habilidade ou seu talento, ele quer descobrir isso. Ele está na NBA há algum tempo, então ele quer saber se pode ser um astro”, disse o jornalista Tim MacMahon, da ESPN.

De acordo com o Dallas Hoops Journal, o técnico do Kings Doug Christie está pronto para dar a Kuminga um tempo de quadra que ele jamais viu na NBA. Isso faz com que o ala queira sair do Warriors antes mesmo da próxima temporada.

Warriors não quer reformulação com Kuminga no time

Um dos grandes pontos em tudo isso é que o Golden State Warriors não quer passar por uma reformulação em seu elenco na NBA com Jonathan Kuminga sendo o principal jogador. A direção sabe que o atual grupo não deve durar muito, especialmente Stephen Curry e Draymond Green. Afinal, os dois astros possuem acordo até o fim de 2026/27.

Aliás, nem Jimmy Butler ficaria por muito tempo. Ele também possui só mais dois anos de vínculo com o Warriors, mas o jogador espera por boas contratações para competir por um título na NBA.

Tudo depende de como Warriors e Kuminga vão acertar o futuro. O pivô Al Horford está pronto para assinar, assim como De’Anthony Melton. Outro nome que está pendente é o de Gary Payton II.

Assim que as duas partes se resolverem, o Warriors vai anunciar os três jogadores para a próxima campanha da NBA. Por enquanto, nada.

