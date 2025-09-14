ESPN fala sobre temor de Stephen Curry e Jimmy Butler no Warriors

O Golden State Warriors é um dos times mais falados na offseason da NBA pela falta de reforços para 2025/26. Isso porque, sem resolução para o futuro de Jonathan Kuminga, a franquia ainda não se movimentou de forma relevante no mercado. No entanto, Anthony Slater, da ESPN, esclarece que os principais astros, como Stephen Curry e Jimmy Butler, não estão preocupados com o futuro do time.

A “novela” envolvendo o futuro do Jonathan Kuminga no Golden State Warriors, de fato, tem roubado a cena da equipe nos últimos meses. Agente livre restrito, ele não chegou a um acordo para renovar contrato. Afinal, ele deseja receber mais do que a franquia quer pagar e muito mais do que sua oferta qualificatória. Assim, a direção aguarda definição deste caso para acertar com reforços para 2025/26.

Com este cenário incerto, rumores sobre um clima ruim nos bastidores começaram a aparecer. Há dúvida, portanto, se os veteranos do Warriors estariam incomodados com a situação. Isso porque ainda não houve grande mudança do elenco da última temporada. Mas, segundo o jornalista da ESPN, Stephen Curry, Draymond Green e Jimmy Butler, líderes do time, estão tranquilos sobre a questão.

“O público olha para o Warriors e pensa: ‘Vocês ainda têm nove jogadores no elenco. Então, os veteranos devem estar pirando nos bastidores’. Mas, não estão. Eles conversaram com Mike Dunleavy (GM). Eles sabem como será o elenco. Acho que a principal dúvida é, se Kuminga ficar, como ele estará engajado com a equipe na próxima temporada”, disse Slater no programa NBA Today.

Por outro lado, como noticiado pelo Jumper Brasil no sábado, o insider também falou sobre um possível acordo estar próximo. Segundo ele, a direção do Warriors teria “renovado esforços” para chegar a um acordo com Jonathan Kuminga.

“Houve esforços renovados e genuínos esta semana para tentar chegar em uma solução. Acho que o contrato de Josh Giddey, de quatro anos, no valor de US$ 100 milhões (com o Bulls), deu um pouco mais de motivação para as negociações entre Warriors e Kuminga. Mas, Kuminga sabe que ele não é como Giddey, que é titular certo. Então, é isso que continua, mês após mês, a impedir um acordo favorável ao jogador”, explicou.

Portanto, com uma definição próxima, os veteranos do Warriors como Curry, Butler e Draymond Green, não estariam preocupados com a montagem do elenco. Afinal, rumores indicam que, após a definição com Kuminga, há nomes certos para chegarem ao time. Dentre eles, Al Horford, que não renovou com o Boston Celtics, e De’Anthony Melton, que é agente livre.

“O Warriors precisa de duas coisas nesta temporada: Jonathan Kuminga explode no quinto ano na NBA e se torna o jogadores que o time precisa. Ou, então, ele é negociado para trazer um nome que possa contribuir para a equipe de imediato”, completou o jornalista da ESPN.

