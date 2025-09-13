NBA: Warriors estaria perto de acerto com Jonathan Kuminga

Para o Golden State Warriors, toda offseason da NBA se resumiu em definir o futuro de Jonathan Kuminga para iniciar movimentos mais robustos. O ala-pivô e a franquia ainda não definiram os rumos que terão até o início da temporada. No entanto, de acordo com Anthony Slater, da ESPN, a direção da equipe teria “renovado esforços” para chegar a um acordo com o jogador.

“Houve esforços renovados e genuínos esta semana para tentar chegar em uma solução. Acho que o contrato de Josh Giddey, de quatro anos, no valor de US$ 100 milhões (com o Bulls), deu um pouco mais de motivação para as negociações entre Warriors e Jonathan Kuminga“, explicou o jornalista durante o programa NBA Today.

Slater cita o novo contrato de Josh Giddey com o Chicago Bulls pois o armador vivia situação semelhante a de Kuminga no Warriors. Isso porque o australiano também era agente livre restrito e tinha seu futuro incerto na NBA. Nesta semana, ele acertou novo vínculo com sua equipe em um valor abaixo do que gostaria. Então, isso pode motivar Golden State a buscar um acordo com seu jogador.

Por outro lado, ele alerta sobre uma diferença importante. Josh Giddey é visto como titular absoluto no Chicago Bulls e uma das apostar para o futuro próximo da franquia. Enquanto isso, Jonathan Kuminga não se firmou como titular e seria um atleta para brigar por posição. Ou seja, apesar de também ser agente livre restrito, seu papel no Golden State Warriors é mais limitado e “menos importante” que o do armador.

“O Warriors está tentando contratá-lo em um acordo que seja muito favorável ao time. Aliás, Kuminga sabe que ele não é como Josh Giddey, que assume uma posição de titular garantida. Então, é isso que continua, mês após mês, a impedir um acordo favorável ao jogador”, explicou Slater.

Prova disso estão nos números. Na última temporada da NBA, Kuminga disputou 46 jogos, sendo apenas dez como titular. Antes, em 2023/24, ele vinha do seu ano mais ativo no quinteto inicial do técnico Steve Kerr com 46 partidas ao todo entre os titulares. No entanto, o número foi bem reduzido na campanha seguinte. Em contrapartida, Josh Giddey fez 70 confrontos com o Bulls e esteve 69 vezes no time que começou em quadra.

Vale lembrar que, no começo de setembro, Brett Siegel, do site Clutch Points, também alertou sobre uma definição próxima para Kuminga e o Warriors. De acordo com o jornalista, o jogador de 22 anos não espera receber propostas de outros times da NBA. Então, deve buscar um acordo com Golden State.

“Não houve indícios de que o Warriors esteja pensando em mudar sua oferta. Portanto, ao menos que isso aconteça ao longo da próxima semana, Jonathan Kuminga está preparado para encerrar a novela e aceitar a oferta qualificatória”, informou Siegel.

Proposta e futuro

O Warriors já fez uma oferta para Kuminga. A proposta foi de US$45 milhões por dois anos, com uma opção para o segundo ano. Mas, o atleta não gostou e recusou. Afinal, ele teria que abrir mão de uma cláusula de veto de troca, sendo uma proposta totalmente favorável à franquia.

Por fim, no final da última temporada da NBA, o Warriors estendeu a oferta qualificatória de US$7,9 milhões a Jonathan Kuminga. Como resultado, o jogador se tornou agente livre restrito. Mas caso não haja acordo para extensão, o jovem será agente livre irrestrito no ano que vem. Nesse caso, ele poderia assinar com qualquer time da NBA a partir de julho de 2026.

