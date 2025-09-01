NBA: Polêmico, Draymond Green fala sobre o Warriors

Draymond Green está a caminho de mais uma temporada pelo Golden State Warriors na NBA. Em 2025/26, o veterano completará o 14º ano com a camisa 23 do time de San Francisco. Desse modo, a reta final de uma carreira brilhante, que conta com quatro títulos e um prêmio de Defensor do Ano.

O astro, ainda assim, quer mais. Para 2025/26, Draymond Green projeta um ano de vitórias para o Warriors. A expectativa foi dada após um treino de offseason. O ídolo de Golden State afirmou que está em ótima forma física e que quer voltar ao topo da NBA com a equipe de San Francisco.

“Me sinto ótimo. Estamos a cerca de seis semanas do início da fase regular da NBA e estou exatamente onde preciso estar, baby“, disse Green. “E vamos conquistar essa por** esse ano”.

A projeção de Green é ousada. O Golden State Warriors vem de uma queda nas semifinais dos playoffs da NBA para o Minnesota Timberwolves. Com Stephen Curry lesionado, o time não conseguiu fazer frente contra Anthony Edwards e companhia.

Embora a ausência de Curry tenha feito falta, Golden State não se reforçou na offseason. Desse modo, algumas lacunas do time não foram preenchidas, enquanto nomes saíram do elenco, como Kevon Looney. Desta forma, a equipe parece não ter condições de disputar de igual para igual com Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets ou Houston Rockets.

Draymond Green, ainda assim, aposta em uma mudança no mercado da NBA para que o Warriors se torne um favorito. Isso porque a equipe tem sondado uma série de atletas para reforçar o elenco para 2025/26. O principal rumor, aliás, envolve Al Horford. Além disso, são cotados os veteranos De’Anthony Melton e Malcolm Brodgon.

Antes disso, no entanto, o Warriors precisa resolver a situação de Jonathan Kuminga na NBA. O ala não aceitou as propostas feitas por Golden State para extensão de contrato, uma vez que deseja uma troca. Enquanto, nenhuma das propostas feitas por outros times agradaram a franquia.

A falta de definiação, portanto, tem travado as ações do Warriors no mercado. A expectativa, assim, é de que haja alguma decisão nos próximos dias, para que os reforços sejam concluídos.

Por fim, na última temporada, Green teve médias de 9.1 pontos, 6.1 rebotes e 5.6 assistências, sendo o terceiro na disputa de Defensor do Ano na NBA.

