NBA: Mavericks fecha com outro antigo jogador do Lakers

Mavs reforçou elenco antes de treinos de pré-temporada

NBA Mavericks jogador Lakers Fonte: Reprodução / X

O Dallas Mavericks reforçou o elenco na NBA com mais um ex-jogador do Los Angeles Lakers. De acordo com Grant Afseth, do Dallas Hoops Journal, a franquia assinou contrato com o armador D’Moi Hodge. O vínculo com o atleta seria apenas para os treinos de pré-temporada. Desse modo, ele ainda não tem uma vaga garantida para 2025/26.

D’Moi Hodge passou pelo Los Angeles Lakers na temporada 2023/24 da NBA. Na equipe, ele assinou um contrato two-way e atuou apenas por sete jogos. Assim, ele teve médias modestas de dois pontos e 0.7 assistência. Já na G League, teve 30 partidas, com médias de 12.6 pontos, 4.7 rebotes e 1.7 assistência.

No Lakers, o jogador pôde atuar ao lado de Anthony Davis, Max Christie e D’Angelo Russell, que hoje também fazem parte do elenco do Mavericks. Ou seja, Hodge deve reencontrar nas próximas semanas alguns dos companheiros da sua primeira passagem na NBA.

Após o ano pelo time angelino, aliás, o jogador deixou a NBA rumo a Grécia. No país, assim, ele atuou pelo Aris Thessaloniki, que terminou como lanterna do grupo B da EuroCup 2024/25. Em 15 jogos, sendo seis como titular, ele registrou médias de 7.1 pontos, 2.5 rebotes e 1.9 assistência, além de 1.5 roubo.

No Dallas Mavericks, desse modo, o ex-jogador do Lakers recebe uma chance de voltar à NBA. Hodge, aliás, ainda não está com contrato garantido na equipe de Jason Kidd. Porém, terá o período de preparação para a próxima temporada, na expectativa de ficar com uma das três vagas para acordos two-way da franquia.

Por enquanto, o Mavericks conta com dois jogadores sob contrato two-way para a próxima temporada da NBA. São eles: Ryan Nembhard e Miles Kelly. Desse modo, o time pode adicionar mais um atleta neste tipo de acordo, enquanto já não superou o limite de nomes no elenco principal. Ainda assim, o fato de ser armador pode ajudar Hodge.

O Mavericks, inclusive, tem buscado reforçar o corpo de armadores na NBA. Isso porque após a lesão de Kyrie Irving, o time já contratou Dennis Smith Jr. e D’Angelo Russell, além de ter renovado com Dante Exum. Hodge, portanto, pode ser mais uma opção, mostrando potencial como defensor de perímetro e capacidade de espaçar a quadra.

Comentários
