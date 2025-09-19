NBA: Trae Young rebate Beverley e Hawks repercute nas redes

A série de provocações entre o astro do Atlanta Hawks, Trae Young, e Patrick Beverley ganhou mais um capítulo na NBA. Após o ex-jogador da liga criticar a falta de impacto do camisa 11 no Atlanta Hawks, o astro rebateu o veterano ao comparar as carreiras de ambos. Segundo o craque, o antigo Los Angeles Clippers nunca foi um atleta vencedor.

“Vamos trazer fatos. Beverley foi a uma final de conferência, eu também fui”, disse Trae Young. “Em que ano foi a dele? No nono ano de carreira. A minha? No meu terceiro ano. Beverley fala sobre ser vencedor, mas o que ele venceu? E não venha com aquela resposta: ‘Eu venci na vida, venci no basquete’. Porque você não venceu, cara”.

Young ainda detonou a demora de Patrick Beverley para chegar à NBA. Enquanto o camisa 11 se estabeleceu como um astro desde o início, o veterano precisou passar pela Europa no início da carreira, bem como nunca foi um craque na liga.

“Você chegou à NBA, o que é algo que poucas pessoas podem dizer que fizeram. No entanto, ao mesmo tempo, existem níveis diferentes nessa po***. Você tinha 24 anos no seu primeiro ano na NBA“, seguiu Young.

Por fim, o armador zombou de uma comemoração de Beverley em 2022. Naquele ano, o veterano não poupou os ânimos para comemorar um triunfo do Minnesota Timberwolves contra o Los Angeles Clippers no play-in. De acordo com o camisa 11, assim, o momento resume a carreira do algoz.

“Nem vamos falar sobre como você comemorou vitórias em play-in. Eu venci jogos de play-in fora de casa e estava pronto para ir aos playoffs. Você, por outro lado, vence jogos de play-in em casa e sobe na mesa agindo como se tivesse vencido um título”, completou Trae Young.

Além de Trae Young, o Atlanta Hawks também aproveitou para entrar na polêmica com o ex-armador da NBA. Isso porque, nas redes sociais, o time publicou um lance onde o camisa 11 pontuou com facilidade enquanto era marcado por Beverley.

The Hawks’ social media team posted this montage video of Patrick Beverley guarding Trae Young 😅 (via @ATLHawks)pic.twitter.com/wSEKynBOw1 — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 18, 2025 Continua após a publicidade



As falas do craque e post de Atlanta nas redes sociais, portanto, foram uma resposta ao comentário recente de Patrick Beverley. Em seu podcast, o antigo jogador da NBA criticou a falta de impacto de Trae Young nas vitórias do Hawks na NBA, o chamando de “péssimo líder”.

“Eu não acho que Trae Young tenha vencido o suficiente para falar comigo. Ele foi para os playoffs três vezes. Além disso, já conversei com pessoas que jogaram com ele e não querem mais jogar em Atlanta. Isso porque acham ele um péssimo líder. Não acham ele um bom colega de time. Então, você pode liderar em assistências o quanto quiser. Porém, se não vencer, nada vai importar e vão esquecer seu nome”, disse Beverley.

