Ideia de troca leva Josh Hart para o Nuggets

O New York Knicks conseguiu reforçar o elenco para a próxima temporada da NBA. Para o banco de reservas, chegaram Jordan Clarkson e Malcolm Brogdon. No entanto, a profundidade ainda é um ponto negativo no plantel. Desse modo, o jornalista Ethen Hutton, da Sports Illustrated, sugeriu à franquia enviar Josh Hart ao Denver Nuggets em troca de mais atletas.

A troca seria centrada em Josh Hart e Christian Braun. Neste caso, o Knicks conseguiria manter um bom nome no time titular, até com maior eficiência dos três pontos. No ano passado, por exemplo, o ala do Nuggets teve médias de 39.7% do perímetro, contra 33.3 % do veterano de New York.

O ponto negativo, por outro lado, seria a proteção de aro. Josh Hart é reconhecido como um dos melhores alas reboteiros da NBA, com média de 9.6 rebotes na última temporada. Ainda assim, Braun é um defensor confiável, que pode ao menos manter a qualidade defensiva no perímetro.

O ganho de profundidade ainda compensaria a troca de Hart para o Knicks. Isso porque Hutton sugeriu as presenças de Zeke Nnaji e Peyton Watson no pacote do Denver Nuggets para New York.

Mesmo após a chegada de Clarkson e Brogdon, o New York Knicks ainda tem o garrafão como um ponto fraco na segunda unidade. A principal opção, por exemplo, é Guerschon Yabusele. Os alas-pivôs do Nuggets, assim, poderiam agregar ao time de New York neste sentido, em caso de troca.

No ano passado, Watson teve médias de 8.1 pontos, 3.4 rebotes e 1.4 assistência, além de 35.3% no perímetro. Nnaji, enquanto isso, registrou 3.2 pontos, 1.6 rebote e 0.4 assistência. Mesmo sem números consideráveis, eles poderiam aliviar a pressão nos titulares Karl-Anthony Towns e OG Anunoby.

Por fim, a troca de Josh Hart com o Nuggets poderia ajudar o Knicks financeiramente. O ala ocupa cerca de US$20 milhões no teto salarial e o time deve precisar em breve de espaço para a extensão de Mikal Bridges, bem como de Towns. Braun, Nnaji e Watson, enquanto isso, somam cerca de US$17 milhões.

Portanto, confira a sugestão de troca entre Knicks e Nuggets centrada em Josh Hart:

Knicks recebe: Christian Braun, Zeke Nnaji, Peyton Watson e uma escolha de primeira rodada em 2031

Nuggets recebe: Josh Hart

