Efeito Luka Doncic? Joel Embiid aparece com novo visual

Depois de Luka Doncic, foi a vez de Joel Embiid chamar a atenção com uma nova forma física. Na terça-feira (16), o Philadelphia 76ers publicou imagens de jogadores em treinos e o astro apareceu em duas fotos visivelmente mais magro. Então, a postagem chamou atenção de torcedores nas redes sociais que comemoraram a aparente mudança do pivô.

Com graves problemas no joelho, Joel Embiid sofreu com muitas críticas na última temporada. Afinal, disputou apenas 19 jogos em 2024/25 pelo Philadelphia 76ers. Sem se recuperar, ele corre risco de perder os treinos de pré-temporada. Aliás, no início de agosto, Brett Siegel, do site Clutch Points, chegou a alertar que a carreira do pivô estaria em risco.

“Embiid tem lutado para voltar às quadras nesta offseason. Mas, há uma grande preocupação de que ele não esteja pronto para o início dos treinos. O que mais se fala sobre sua saúde nesta é que as coisas estão ‘ruins’. Vários times rivais na Conferência Leste confirmaram sinais contraditórios vindos do Sixers sobre a situação do joelho de Embiid. Inclusive, um executivo afirmou que a franquia está arrependida da extensão de contrato do pivô em 2024″, disse o jornalista na ocasião.

Portanto, sua mudança física pode ser uma resposta à situação ruim do eu joelho e às críticas que sofreu em 2024/25. Vale lembrar que Luka Doncic também usou o novo corpo como resposta a comentários negativos, tal como Joel Embiid pode fazer agora. Isso porque o armador do Los Angeles Lakers teria usado sua troca do Dallas Mavericks como motivação para emagrecer. Quando deixou o time do Texas, uma das justificativas foi o temor por sua falta de cuidado.

Joel Embiid is looking pretty slim 👀 Continua após a publicidade (h/t @sixers) pic.twitter.com/Gdypbk8XNJ — Sleeper76ers (@sleeper76ers) September 16, 2025

A carreira do pivô de 31 anos sempre foi marcada por lesões. Ele sequer atuou nos dois primeiros anos na NBA. Então, em 2016/17, finalmente fez sua estreia. Teve limitações de minutos e só foi liberado, de fato, em 2017/18. Até aqui, ele jamais fez mais do que 68 jogos em uma campanha.

Na última temporada, por exemplo, o técnico do 76ers não contou com Joel Embiid em 63 jogos. Além do pivô, o time sofreu com os desfalques de Paul George e Jared McCain em boa parte da campanha. Desse modo, a equipe ficou na antepenúltima colocação do Leste. Portanto, ficou de fora dos playoffs após oito anos.

No entanto, apenas emagrecer não é sinônimo de que ele já está saudável. Inclusive, ele apareceu com uma camiseta diferente dos demais jogadores. Ou seja, indicando que não fez parte do treino completo. Situação diferente, então, de Luka Doncic. O astro do Lakers está em forma e foi um dos grandes nomes do EuroBasket 2025.

O declínio de Joel Embiid

A queda física do camaronês começou após ele vencer seu único MVP até aqui (2023). Na temporada 2023/24, Embiid liderava a corrida para o prêmio, mas já estava jogando com muitas dores no joelho. Então, a situação piorou quando tentou atuar mesmo assim. Como resultado, perdeu vários jogos e forçou sua volta às quadras. Ele voltou a se machucar e ficou fora da disputa. Afinal, a NBA exige que os jogadores façam 65 partidas ou mais para concorrerem aos prêmios individuais.

O detalhe é que Embiid jogou em apenas 58 das últimas 164 partidas do 76ers. Ou seja, desfalcou o time em 65% dos jogos nas últimas duas campanhas. Nesse intervalo, ele disputou as Olimpíadas de Paris 2024 pela seleção dos EUA.

Só que, ao voltar para os treinos do Sixers para a última campanha, o pivô perdeu toda a pré-temporada e os dez primeiros jogos. Mas quando o fez, ele estava muito abaixo do que jamais foi. Após várias tentativas, Embiid acabou sendo sacado com apenas 19 partidas.

