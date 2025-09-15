Com Luka Doncic, quinteto ideal do EuroBasket é todo da NBA

Com Luka Doncic e outros astros, o EuroBasket 2025 ficou marcado por atuações históricas de grandes nomes da NBA. Não à toa, a seleção do torneio foi apenas de atletas da liga dos EUA. Além do esloveno, foram eleitos para o time ideal: Dennis Schroder, Franz Wagner, Giannis Antetokounmpo e Alperen Sengun.

O anúncio da seleção EuroBasket com astros da NBA foi feito logo após a decisão entre Alemanha e Turquia. Com os alemães campeões, os astros Dennis Schroder e Franz Wagner garantiram lugar no time. O armador, aliás, foi também o MVP do torneio, com médias de 20.3 pontos, 7.2 assistências e 3.4 rebotes na fase final. O ala do Orlando Magic, por sua vez, registrou 20.8 pontos, 5.9 rebotes e 3.4 passes para a cesta.

Outro destaque da NBA na seleção do EuroBasket foi Alperen Sengun. O pivô teve grandes atuações por todo o torneio, sendo até cotado para o prêmio de MVP. No caminho da Turquia até a final, ele conseguiu médias de 21.6 pontos, 10.1 rebotes e 6.6 assistências, com destaque também para os 29 pontos na decisão contra a Alemanha.

Ao lado de Sengun no garrafão do torneio, ficou Giannis Antetokounmpo. O astro da NBA, afinal, teve um EuroBasket histórico, na tentativa de conquistar o título para a Grécia. Com médias de 27.3 pontos, 10.6 rebotes e 4.1 assistências, mas ele viu seu país cair para a Turquia na fase semifinal. No fim, o astro do Milwaukee Bucks liderou os gregos ao terceiro lugar.

Por fim, Luka Doncic foi o único craque da NBA na seleção que não chegou à semifinal do EuroBasket. Isso porque a Eslovênia caiu nas quartas de final para a Alemanha. Ainda assim, o astro do Los Angeles Lakers foi o cestinha, com média de 34.7 pontos, além de 8.6 rebotes e 7.1 assistências.

Com Doncic, Giannis e companhia no time ideal, desse modo, o EuroBasket mostrou a crescente no número de astros europeus. Além dos cinco escolhidos, por exemplo, outros grandes nomes da NBA também brilharam na competição, como Nikola Jokic e Lauri Markkanen.

Portanto, na visão de Schroder, o resultado do EuroBasket aumenta também a expectativa em torno do próximo All-Star Game da NBA. Afinal, a liga anunciou que terá um duelo entre astros dos EUA contra o resto do mundo.

“Eu nunca participei do Jogo das Estrelas, mas acho que temos cinco jogadores que estão entre os melhores do mundo, e eles representam a Europa. Temos Doncic, temos Jokic, Franz Wagner também está nesse nível. E isso vem de torneios como este também. Então, vamos continuar representando a Europa e o Jogo das Estrelas da próxima temporada vai ser incrível”, afirmou Schroder.

