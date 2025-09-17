Com Spurs na cola, Austin Reaves quer salário de astro no Lakers

De acordo com Anthony Irwin, do site Clutch Points, Austin Reaves planeja receber um grande aumento de salário para ficar no Los Angeles Lakers e pode ter o San Antonio Spurs como alternativa. Isso porque ele possui uma player option para 2026/27 e poderá testar o mercado da NBA. O time de Victor Wembanyama surge como o provável interessado neste cenário, segundo o jornalista.

Titular do Lakers, Austin Reaves tem contrato garantido com o time até o final da próxima temporada, quando vai receber um salário de US$13,9 milhões. Além disso, ele possui uma player option de US$14,9 milhões para 2026/27. Caso abra mão do último ano de vínculo, o que é provável, ele testaria o mercado. Assim, se tornaria agente livre irrestrito. Ou seja, poderia assinar com outro time da liga a partir de julho de 2026.

“É provável que Reaves recusará sua opção de jogador após esta temporada e poderá exigir um contrato na faixa de US$30 a US$ 35 milhões por ano. Então, caso ele opte por rescindir seu vínculo atual, será um agente livre irrestrito com bastante times interessados na liga. Fontes da liga dizem que o San Antonio Spurs e outros times estão de olho em Reaves”, disse Irwin.

Portanto, o interesse do Spurs em Austin Reaves não é para tirá-lo do Los Angeles Lakers agora. O time de San Antonio aguarda a definição de eu futuro para tentar tê-lo em 2026/27.

Vale lembrar que, em meados de agosto, antes mesmo do interesse do Spurs, Kurt Helin, da rede NBC Sports, já havia dito que Austin Reaves quer receber pelo menos US$30 milhões no Lakers. Na ocasião, o jornalista disse informou que o desejo do ala-armador era ter um contrato parecido com o de Tyler Herro no Miami Heat. O ala-armador do time da Flórida vai para seu terceiro ano de um vínculo de quatro temporadas por US$120 milhões.

Além disso, Austin Reaves recusou uma oferta de extensão de contrato com o Lakers, que lhe renderia um salário anual de US$22 milhões. A proposta de US$89,2 milhões por quatro temporadas é o valor máximo que a franquia pode oferecer neste momento. Assim, o jogador de 27 anos decidiu esperar para firmar um novo vínculo.

Afinal, na offseason do ano que vem, ele poderá assinar um novo vínculo de US$246,7 milhões por cinco anos com o time de Los Angeles. Outra opção seria um acordo de até US$182,9 milhões por quatro anos, mas com outra equipe da NBA.

Por fim, Reaves vem de seu melhor ano da carreira. Isso porque somou médias de 20.2 pontos, 4.5 rebotes, 5.8 assistências, 1.1 roubo e 37.7% em bolas de três em 2024/25 com o Lakers.

