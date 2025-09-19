Dennis Smith fecha com Mavericks e está de volta à NBA

O armador Dennis Smith está de volta onde começou tudo na NBA: o Dallas Mavericks. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, Smith fechou um contrato com o Mavs de um ano. Nona escolha do Draft de 2017, ele vinha treinando com o New York Knicks nos últimos dias e chegou a ficar próximo de um vínculo.

Continua após a publicidade

Dennis Smith não atuou na última temporada da NBA. Sem espaço na liga, ele foi para o Real Madrid, da Espanha. No entanto, sua passagem pelo basquete europeu durou pouco e voltou aos EUA ainda em fevereiro. Smith seguiu tentando retornar a algum time antes do fim de 2024/25, mas sem sucesso.

Entretanto, Smith vinha fazendo grandes treinos pelo Knicks nos últimos dias, o que chamou a atenção do Mavericks. Aliás, ele já passou pelas duas equipes em sua carreira. Em 2019, o armador deixou Dallas rumo ao time de Nova York.

Continua após a publicidade

Em sua primeira campanha pelo Knicks, Dennis Smith foi bem, com 14.7 pontos e 5.4 assistências em 21 jogos (18 como titular), em cerca de 28 minutos por noite. No entanto, em 2019/20, ele praticamente saiu da rotação, perdeu espaço e relevância. Então, já em 2020/21, Smith foi em troca para o Detroit Pistons.

Sua carreira jamais foi a mesma dos dois primeiros anos na NBA e Smith passou por três times nos próximos três anos: Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets e Brooklyn Nets. Mas desde 2023/24, ele ficou sem espaço na liga e fechou para jogar no Real Madrid, da Espanha.

Continua após a publicidade

Leia mais

Por enquanto, a presença de Dennis Smith no elenco do Mavericks é provisória na NBA. Isso porque o jogador vai competir com Brandon Williams por uma última vaga. Apesar de tudo, da mesma posição, são dois jogadores bem diferentes.

Enquanto Smith é muito mais organizador e ótimo defensor, Williams se destaca pela capacidade de pontuar. E tudo isso ainda depende de outra questão: Kyrie Irving.

Continua após a publicidade

Titular, Irving passou por cirurgia e deve estar pronto para jogar depois de janeiro. Então, a direção do Mavs foi atrás de D’Angelo Russell para ocupar a posição até sua volta às quadras. Mas o veterano afirmou, em entrevista recente, que pode voltar às quadras bem antes da previsão inicial.

Hoje, aos 27 anos, Dennis Smith sabe que não chegou onde esperava. Ele teve, basicamente, duas boas campanhas na NBA. Depois, ele foi apenas reserva ou terceiro armador dos times que passou. Sem sucesso por nenhum deles, o atleta espera fazer uma grande pré-temporada para ficar com a vaga. Afinal, o contrato de Williams não é totalmente garantido e ali Smith teria a sua última oportunidade de mostrar serviço.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA