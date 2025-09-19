Knicks completa elenco da offseason com ex-jogador do Lakers

O New York Knicks anunciou mais um reforço para o elenco nesta offseason ao contratar o ex-jogador do Los Angeles Lakers, Alex Len. O pivô chega à equipe em um vínculo de curto prazo para brigar por uma vaga definitiva no time. Portanto, ele fará parte dos treinos de pré-temporada como teste para ingressar ao time.

Além do ex-jogador do Lakers, de acordo com o jornal New York Post, o New York Knicks acertou com outro nome para fechar o elenco com 21 atletas. Trata-se de Matt Ryan, que já atuou pela franquia na última campanha. Aliás, esse é o número máximo para uma equipe iniciar os treinos antes do início de 2024/25. Depois, é preciso cortar nomes para iniciar com 15 atletas.

Assim, com a chegada dos dois jogadores o time de Nova York agora atingiu o número permitido. Ou seja, tem o elenco fechado para iniciar o que os americanos chamam de training camp.

Dessa forma, Alex Len tenta se manter na NBA após anos em queda. O veterano de 32 anos vem em baixa desde a temporada 2022/23, quando teve queda brusca de minutos em quadra. Nos últimos quatro anos, ele defendeu o Sacramento Kings, ser envolvido em um acordo com o Washington Wizards na trade deadline de 2024. No entanto, o time da capital americana o dispensou. Livre no mercado, então, acertou com o Los Angeles Lakers.

Pelo time de Los Angeles não conseguiu espaço. Afinal, disputou apenas dez jogos, sendo quatro como titular. Como resultado, teve pouco mais de 12 minutos por partida com médias de 2.2 pontos e 3.1 rebotes. Em 12 anos na NBA, ele teve passagens por Phoenix Suns, Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Wizards, além de Sacramento Kings e Lakers.

O ucraniano, entretanto, fez apenas uma temporada em sua carreira com mais de dez pontos de média. Isso aconteceu em 2018/19, pelo Hawks, quando teve 11.1 pontos por noite. Portanto, o jogador vai buscar um recomeço com o Knicks para se manter na NBA.

Da mesma forma, Matt Ryan tenta continuar na liga. Ao longo de seus quatro anos na NBA, ele não se firmou. Com passagens por Lakers, Boston Celtics, Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans, o ala-armador de 28 anos fez 19 jogos pelo Knicks em 2024/25. Mas, com apenas 3.6 minutos por partida, teve média de 1.5 pontos.

Por fim, vale destacar que o Knicks só tem espaço no teto salarial para manter um veterano com contrato garantido. Então, é esperado que a franquia faça uma troca para liberar outra vaga. Além de Alex Len e Matt Ryan, o time de Nova York também fechou com Malcolm Brogdon e Landry Shamet. Os dois, aliás, são favoritos para ocuparem as últimas vagas para a fase regular.

