NBA: Malcolm Brogdon é o novo reforço do Knicks

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o armador Malcolm Brogdon é o novo reforço do New York Knicks para a próxima temporada da NBA. Segundo o jornalista, o acordo é válido por um ano. O jogador de 32 anos, aliás, vai receber o valor mínimo para veteranos (US$3,3 milhões).

Com a chegada de Brogdon, o Knicks adiciona profundidade ao elenco. Essa, aliás, era uma das críticas à equipe nos anos com Tom Thibodeau no comando. Ou seja, um bom quinteto titular e uma segunda unidade medíocre.

Portanto, o novo técnico, Mike Brown, terá um banco de reservas de qualidade. Afinal, o time já havia se reforçado com Jordan Clarkson e Guerschon Yabusele. Além disso, o Knicks também manteve o quinteto inicial – Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns. Por isso, a atual vice-campeã do Leste é apontada pelo site da liga como a segunda força da conferência, atrás apenas do Cleveland Cavaliers.

Malcolm Brogdon é o quinto armador do elenco do Knicks para a próxima campanha da NBA. Hoje, o time tem Brunson, Clarkson, Miles McBridge e Tyler Kolek. Mas pela altura (1,96m), o novo reforço pode jogar em todas as posições do perímetro. Assim, Brown não terá problemas para utilizar formações mais baixas.

Calouro do ano, em 2017, e melhor reserva da NBA, em 2023, Brogdon vive um declínio físico na liga. Afinal, o armador disputou apenas 63 jogos nas últimas duas campanhas. Ou seja, ficou ausente de 62% das partidas no período. Em 2024/25, aliás, teve os piores números da carreira desde a temporada de novato: 12,7 pontos, 4,1 assistências e 3,8 rebotes, além de um aproveitamento de 29% nas bolas de três.

Apesar de ser um jogador estabelecido na NBA, Brogdon não costuma ficar muito tempo na mesma equipe. Em nove temporadas na liga, atuou por cinco times – Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Boston Celtics, Portland Trail Blazers e Washington Wizards. Suas médias, em 463 jogos, são de 15,3 pontos, 4,7 assistências e 4,1 rebotes. Além disso, acertou 39% das bolas de três.

Mas de acordo com o setorista Ian Begley, da SNY TV, o vínculo de Brodgon não é garantido. O mesmo vale para Landry Shamet, que também fechou por um ano com o Knicks. Como a equipe só tem vaga para apenas um veterano pelo mínimo, um deles deverá ser dispensado antes do começo da temporada. A não ser que a franquia feche uma troca e libere espaço no elenco.

Elenco do Knicks para a próxima temporada da NBA

Armadores: Jalen Brunson, Jordan Clarkson, Malcolm Brogdon, Miles McBride, Tyler Kolek

Alas: Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart, Landry Shamet, Pacome Dadiet

Pivôs: Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson, Guerschon Yabusele, Ariel Hukporti

