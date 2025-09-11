Knicks confirma rumores e fecha contrato com jogador

O New York Knicks confirmou rumores recentes e fechou contrato com um jogador para a próxima temporada da NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, Landry Shamet acertou vínculo de um ano, nesta quinta-feira (11), para retornar à franquia em 2025/26. Isso porque o veterano defendeu a equipe na última campanha antes de se tornar agente livre.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que, como noticiou o Jumper Brasil na terça-feira, Landry Shamet já era um jogador citado em rumores para fechar contrato com o Knicks. Então, dois dias depois, a franquia oficializou um novo vínculo com o ala-armador. Aliás, a decisão vem após a divulgação de uma recusa de Ben Simmons com o time de Nova York.

Na última semana, Marc Stein, do site Substack, revelou que o New York Knicks ofereceu um acordo mínimo de veteranos para Ben Simmons, mas não teve sucesso. Ainda de acordo com o jornalista, esta era a oferta que a equipe poderia fazer por estar perto do teto salarial da liga. Então, a franquia foi atrás de um velho conhecido para completar elenco para a próxima temporada.

Continua após a publicidade

Agora, o Knicks tem 14 jogadores sob contrato para a próxima fase regular da NBA. Assim, pode assinar com ao menos um atleta ainda durante esta offseason. No entanto, segundo Ian Begley, da rede SNY, para conseguir fechar outro contrato de veterano, teria que negociar algum jogador.

Leia mais!

“Landry Shamet tinha outras opções, mas priorizou retornar ao Knicks. Ele queria estar em um vestiário que gosta e quer ajudar Nova York a competir por um título. Agora, a franquia tem espaço suficiente para o mínimo de veteranos no segundo nível de multas da NBA. Mas, se o Knicks quiser contratar outro veterano, terá que negociar um de seus próprios jogadores para criar a vaga no elenco”, publicou o jornalista.

Continua após a publicidade

Shamet vai disputar seu oitavo ano na NBA, sendo o segundo pelo Knicks. Na última campanha, disputou 50 jogos, todos vindos do banco. Como resultado, teve médias de 5.7 pontos e quase 40% de aproveitamento em bolas de três. Mas, seu principal destaque foi no Jogo 6 das finais do Leste, quando anotou 12 pontos. Ao todo, fez 11 jogos de playoffs.

Em sua carreira, o jogador de 28 anos também defendeu Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets e Phoenix Suns. Inclusive, ele esteve presente em seis dos últimos sete playoffs da NBA.

Continua após a publicidade

Por fim, de acordo com Stefan Bondy, do jornal New York Post, o Knicks também fechou contrato com mais um jogador. Trata-se de Garrison Mathews, outro veterano da liga. Por outro lado, ele terá um vínculo para os treinos de pré-temporada. Ou seja, ainda vai brigar para garantir vaga no elenco da equipe do técnico Mike Brown.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA