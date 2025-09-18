Knicks discute aposentadoria da camisa de Carmelo Anthony

Afinal, o New York Knicks vai aposentar a camisa de Carmelo Anthony? O ícone da NBA não conquistou títulos pela franquia, mas marcou o início da retomada competitiva do time. Um processo, aliás, que vive o seu auge agora. E, com isso, o ex-atleta ganhou status de ídolo local. Segundo Ian Begley, da rede Sports NY, o debate sobre o tema está em alta na organização com inclinação a favor da homenagem.

“Eu sei que, a princípio, há um forte apoio dentro do Madison Square Garden para que se retire o número de Carmelo. Posso dizer que, depois de todas as homenagens que recebeu nas últimas semanas, ele segue com uma boa aprovação interna. Não sei se isso é uma certeza, mas a discussão segue forte nos bastidores por lá”, garantiu o veterano jornalista.

Anthony está em alta nas últimas semanas por causa de uma série de homenagens e notícias. Ele vai estrear como analista da NBA na NBC Sports. Além disso, ele teve a dupla introdução no Hall da Fama como jogador e membro da seleção dos EUA das Olimpíadas de 2008. Begley, no entanto, pondera que a decisão vai passar por uma pessoa – e, talvez, só por ela.

“Posso dizer que, assim como logo após a sua aposentadoria, Carmelo segue com um grande apoio interno. Mas, hoje, eu não conseguiria cravar com total confiança nessa homenagem. Afinal, a decisão de retirar o uniforme vai terminar nas mãos de James Dolan. É o dono, no fim das contas, quem vai bater o martelo sobre isso”, explicou o setorista da equipe.

Gratidão

Carmelo Anthony desenvolveu uma relação especial com o torcedor do Knicks desde a primeira vez que vestiu a camisa. Afinal, ele fez questão de jogar pela equipe quando a maior parte dos astros ignorava Nova Iorque. E, da mesma forma, achou uma proteção nos momentos em que recebeu mais críticas. Por isso, no discurso do Hall da Fama, o time foi tratado como a sua casa no basquete.

“Agradeço o time e a cidade de Nova Iorque porque me deram mais do que uma camisa para jogar. Vocês me deram, acima de tudo, uma identidade. Eu senti a sua energia em cada canto da cidade, ‘carreguei-a’ para a quadra e, por fim, me tornei aquilo também. Há muita pressão e expectativa, mas, ao mesmo tempo, orgulho e paixão”, descreveu o tricampeão olímpico.

Por muito tempo, o Knicks foi contestado pelo valor da troca com o Denver Nuggets para adquirir o craque. Mas, na franquia, isso nunca foi uma discussão. “Muito obrigado a essa organização por acreditar em mim para representá-la. Eu joguei em vários lugares, mas a minha alma sempre vai estar em Nova Iorque. Uma vez um Knick, sempre um Knick”, concluiu.

Fora de quadra

A conexão de Anthony com o Knicks começou em quadra, mas não parou por ali. Ele se tornou um jogador de basquete integrado à vida em Nova Iorque e, mais do que isso, à comunidade. A fundação que criou para gerenciar as suas obras junto à comunidade foi um caso de sucesso na cidade. Destacou-se, por exemplo, na construção de quadras para os jovens em áreas pobres da metrópole.

“Para começar, Carmelo nunca se fez grande demais para se afastar da cidade. Sentia-se confortável, por exemplo, para frequentar quadras e academias da comunidade. A forma como se manteve acessível, em síntese, foi incrível de acompanhar. Sempre foi muito grato pelas bençãos que teve”, contou o amigo e sócio do ex-jogador, Stuart Goldfarb.

