Carmelo Anthony manda recado para LeBron James: “Chega!”

Carmelo Anthony e LeBron James começaram as carreiras na NBA juntos. O astro de 40 anos foi a primeira escolha do Draft de 2003, enquanto o ex-New York Knicks saiu na terceira posição. Por muito tempo, assim, eles estiveram entre os principais astros da liga e tiveram carreiras marcantes.

Continua após a publicidade

Os caminhos, no entanto, tomaram rumos diferentes nos últimos anos. Após anos sem estrelato, Carmelo Anthony optou por encerrar a carreira em 2021/22. Desse modo, pôde ser eleito ao Hall da Fama de 2025. LeBron, enquanto isso, ainda parece estar longe de se aposentar, para que possa receber a mesma aclamação do amigo.

Anthony, porém, acredita que está na hora de LeBron James encerrar a carreira. Após ser eleito para o Hall da Fama, o lendário jogador comentou que espera ter o amigo ao lado dele na sala de lendas do basquete.

Continua após a publicidade

“LeBron ainda estar jogando é algo inacreditável, cara”, disse Anthony. “Esse é meu irmão. A gente fala sobre estar por perto, juntos, ligados, conectados, sendo comentados desde os 17, 18 anos. Então, agora eu entrando para o Hall da Fama, espero que ele levante a bunda dali e venha para esse lado. Já chega”.

Leia mais!

LeBron James, de fato, está perto de se juntar a Carmelo Anthony. Aos 40 anos, o astro tem apenas mais um ano de contrato com o Los Angeles Lakers na NBA. Desse modo, ele pode optar por encerrar a carreira em 2026, após conseguir quebrar o recorde de mais temporadas na liga.

Continua após a publicidade

O lendário Paul Pierce, por exemplo, acredita que este será o último ano de LeBron James na NBA. Em entrevista ao Full Court Pass, o ex-jogador reconheceu o camisa 23 do Los Angeles Lakers como o GOAT da atual geração. Porém, afirmou que está na hora do craque começar a pensar no fim da carreira.

“Acho que essa será a última temporada de LeBron. Ele já jogou 21 ou 22 anos. Foi o GOAT por tanto tempo”, afirmou Paul Pierce. “A gente valoriza o que ele trouxe para o jogo e como carregou o manto desde que Michael Jordan saiu. No entanto, acho que chegou a hora dele. Acho que o tempo dele acabou, mas apreciamos o que ele fez pela NBA”.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que Anthony e James jogaram juntos pelo Lakers em 2021/22.

Por fim, em 22 temporadas na NBA, LeBron James acumula números históricos, sendo o maior pontuador de todos os tempos. Em 1562 jogos, portanto, ele tem médias de 27 pontos, 7.5 rebotes e 7.4 assistências, além de 1.5 roubo.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA