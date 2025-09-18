NBA: Pistons fecha contrato com quatro jogadores

De acordo com Keith Smith do site Spotrac, o Detroit Pistons fechou contrato com quatro jogadores para os treinos de pré-temporada da NBA. São eles, o pivô Charles Bediako, os alas Dawson Garcia e John Ukomadu e o armador Brice Williams. Ainda segundo o jornalista, os vínculos são não garantidos. Ou seja, farão testes para integrar ao elenco principal, ou realocados para a G League.

Então, os jogadores que fecharam contrato com o Pistons, são para o chamado Exhibit 10 da NBA. Ou seja, terão acordos de um ano, com salário mínimo, mas não garantido. Portanto, é uma forma de ter atletas na pré-temporada, a fim de avaliar seu potencial, tanto para a NBA quanto para a G League.

Em outras palavras, os jogadores vão ter a chance de mostrar potencial para o Detroit Pistons durantes os treinos que antecedem a campanha de 2025/26 da NBA. Se agradarem à comissão técnica, podem ficar no time até o fim da temporada. Por outro lado, podem jogar na G League ou ficarem sem contrato.

Charles Bediako não foi selecionado no Draft de 2023 e jogou na G League nos dois últimos anos. Primeiro, pelo Austin Spurs e depois pelo Grand Rapids Gold. O jogador de 2,13 metros fez 50 jogos na liga de desenvolvimento na última temporada. Como resultado, teve médias de 9.9 pontos, 8.6 rebotes e 1.1 toco por partida.

Da mesma forma, Dawson Garcia não foi escolhido no último Draft da NBA. Ele passou cinco anos na NCAA, com destaque para a passagem pela Universidade de Minnesota. O ala de 2,08 metros registrou 19.2 pontos, 7.5 rebotes e duas assistências em 32 jogos em 2024/25. Além disso, teve mais de 37% de aproveitamento em bolas de três.

John Ukomadu, por sua vez, disputou a última temporada pelo Motor City, afiliado do Pistons na G League. Ele ficou sem time após o Draft de 2024. Ala de 1,91 metro, teve 45.9% de acerto de três pontos, mas teve um papel modesto na liga de desenvolvimento. Assim, terminou com médias de 8.2 pontos e 3.2 rebotes em 20 minutos por jogo.

Brice Williams, assim como Dawson, acabou sem time no último Draft da NBA. No entanto, teve chance de disputar a Summer League pelo Pistons. Em sua última temporada universitária em Nebraska, fez 20.4 pontos e 37% em bolas do perímetro em 35 jogos como titular. Ele também contribuiu com 4,1 rebotes, 2,9 assistências e 1,1 roubo de bola.

Como as três vagas dos Pistons estão ocupadas, o resultado mais provável para Bediako, Garcia, Ukomadu e Williams é que sejam dispensados ​​e se apresentem ao time da G League. Vale lembrar, por fim, que Detroit agora tem um o elenco completo de 21 jogadores na offseason da NBA.

