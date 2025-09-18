NBA: Jimmy Butler tenta entender agência livre do Warriors

O astro Jimmy Butler está curioso para saber o que o Golden State Warriors vai fazer nos últimos dias da agência livre da NBA. Afinal, até aqui, o time não conseguiu fechar com nenhum jogador. E tudo, mais uma vez, tem a ver com o contrato de Jonathan Kuminga.

De acordo com o site NBC Sports, Jimmy Butler está entendendo quais os caminhos do Warriors para fechar as contratações. Mas mais do que isso, está confuso sobre Kuminga.

“Eu posso dizer que Jimmy Butler entrou em contato com o seu time para saber quais seriam os planos sobre o futuro”, disse o jornalista Dalton Johnson. “E claro, Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy, todos estão na mesma, tentando entender. Mas acho que Butler, alguém que chegou ao time na última temporada, meio que está ali para fugir do drama que teve no Miami Heat”.

O problema, entretanto, é que o Warriors ainda não contratou ninguém e a temporada da NBA está muito perto de começar. Sem uma solução sobre Jonathan Kuminga, o time segue esperando um “sim” para finalmente assinar com novos reforços.

Jimmy Butler quis a troca para o Warriors, pois sonha em vencer um título da NBA. Mas sem a definição na agência livre, a situação começa a incomodar o ala.

“Mas, agora, Jimmy Butler está pensando: ‘mostrem algo sobre basquete. Nós temos duas semanas até começar o período de treinos. Então paguem o cara ou façam a troca. O time precisa de uma decisão'”, disse Johnson.

Jonathan Kuminga aceitaria a oferta do Warriors de US$75 milhões por três anos se a última temporada do vínculo fosse de opção dele. Por enquanto, Golden State quer ter o controle disso em 2027/28. A equipe de San Francisco entende que precisa disso para tomar decisões no futuro, sem riscos de sua saída na agência livre da NBA de 2027.

Enquanto o Warriors não acerta seu novo vínculo, Jonathan Kuminga segue criando interesse de outros times da NBA. De acordo com Amick, o Sacramento Kings gosta muito do ala e tentou algumas trocas por ele. Sem sucesso, no entanto.

Em uma das propostas, o Warriors assinaria um acordo de US$63 milhões com Kuminga e ele iria para o Kings em troca por Malik Monk e uma pick de 2030 com proteção. Golden State não quis, assim como uma outra oferta, que veio do Phoenix Suns. Neste caso, o time do Arizona tentou mandar o ala Royce O’Neale.

A direção do Kings vê o ala do Warriors como um futuro All-Star da NBA, algo que não deve acontecer em San Francisco com menos minutos que ele gostaria de ter.

Jimmy Butler, entanto isso, espera por uma decisão do time para a próxima temporada. Para ele, o quanto antes, melhor.

