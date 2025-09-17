Patrick Beverley: “Trae Young é um péssimo líder”

Trae Young e Patrick Beverley trocaram provocações nos últimos dias. Tudo começou após o ex-armador da NBA criticar o comportamento atual de estrelas da liga. Entre eles, o astro do Atlanta Hawks. No entanto, ele o não aceitou calado e respondeu a crítica no X (antigo Twitter).

Mas, Patrick Beverley resolveu aproveitar a polêmica para detonar ainda mais Young. Em seu podcast, o antigo jogador da NBA criticou a falta de impacto do camisa 11 nas vitórias do Hawks, o chamando “péssimo líder”.

“Eu não acho que Trae Young tenha vencido o suficiente para falar comigo. Ele foi para os playoffs três vezes. Além disso, já conversei com pessoas que jogaram com ele e não querem mais jogar em Atlanta. Isso porque acham ele um péssimo líder. Não acham ele um bom colega de time. Então, você pode liderar em assistências o quanto quiser. Porém, se não vencer, nada vai importar e vão esquecer seu nome”, disse Beverley.

Trae Young de fato nunca conseguiu liderar o Hawks em grandes conquistas. Desde que ele chegou à NBA em 2018, Atlanta foi à pós-temporada três vezes, sendo a última há dois anos. Além disso, a franquia da Geórgia nunca conseguiu ter mais do que 43 vitórias em uma fase regular.

As campanhas ruins vão contra as médias de Trae Young na carreira. Em sete anos, ele se consagrou como um dos melhores nomes da posição, com médias de 25.3 pontos, 9.8 assistências e um roubo, além de 35.2% de acerto dos três pontos.

Assim, os números de estrela não são convertidos em impacto na campanha das equipes. Um dos argumentos, aliás, é de que o Atlanta Hawks nunca cercou seu principal jogador de bons nomes. Porém, Patrick Beverley acredita que a falta de progresso da equipe nos playoffs vai muito além da qualidade do elenco, mas, sim, da falta de liderança de Trae Young.

A desconfiança com Young vai além de Beverley. Isso porque, o analista David Dennis Jr, da ESPN, questionou se o armador tem condições de liderar Atlanta, mesmo após os reforços que chegaram ao elenco.

“Atlanta trouxe reforços na offseason que geraram otimismo e expectativa. Chegaram Nickeil Alexander-Walker e Kristaps Porzingis, por exemplo. É um time para lutar pelo TOP 4 do Leste e, bem como Indiana, surpreender nos playoffs. Podem ir longe, mas a questão é: Trae pode comandar uma campanha assim? Será que ele pode ser o que Tyrese foi para esse time?”, questionou o comentarista da ESPN.

