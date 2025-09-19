Celtics fecha contrato com antigo jogador do Pacers

O Boston Celtics acertou contrato com um ex-jogador do Indiana Pacers. De acordo com Michael Scotto, do Hoops Hype, o time celta fechou com o ala-armador Kendall Brown. O acordo, aliás, seria apenas para os treinos de pré-temporada, com chance de efetivação para um acerto two-way (NBA e G League).

Kendall Brown surgiu na NBA como a 48ª escolha do Draft de 2022 pelo Minnesota Timberwolves. O jogador, porém, foi trocado na mesma noite para o Indiana Pacers. Na franquia, ele ficou entre as temporadas 2022/23 e 2023/24, mas não conseguiu grande destaque. Em apenas 22 jogos, assim, teve médias de 1.4 pontos, 0.5 rebote e 0.4 assistência.

Na offseason passada, o Pacers optou por dispensar o jogador. Desse modo, Brown ficou livre no mercado e acertou contrato two-way com o Brooklyn Nets. No entanto, não teve nenhuma chance na NBA.

Na G League, por outro lado, Brown brilhou pelo Long Island Nets. Em 23 jogos, ele teve médias de 15.7 pontos, 5.1 rebotes e 2.9 assistências, além de 1.5 roubo. No período, enquanto isso, o jogador acertou 37.7% das tentativas por partida.

Após o destaque na G League, o antigo jogador do Pacers conseguiu contrato com o Boston Celtics. Desse modo, ele terá a chance de disputar uma das três vagas de acordo two-way. Por enquanto, o time celta tem três jogadores no modelo, sendo Amari Williams, Max Shulga e RJ Luis. Porém, é provável que um seja dispensado.

Neste caso, o nome mais ameaçado por Brown é Luis. Isso porque, ele se tornou jogador do Celtics após uma troca com o Utah Jazz, mas conseguiu se destacar, até o momento. Por outro lado, Williams e Shulga são escolhas de Boston no último Draft e devem ter as evoluções priorizadas pela diretoria ao longo de 2025/26.

Em meio às movimentações, o Celtics segue em um processo de reconstrução rápida na NBA. A mudança, aliás, ocorre por conta da lesão que deve tirar o astro Jayson Tatum de toda a temporada. Portanto, a diretoria optou por dispensar nomes como Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, na expectativa de investir somente na agência livre de 2026.

Por fim, além do antigo jogador do Pacers, o Celtics adicionou ao elenco o armador Anfernee Simons, além dos alas Chris Boucher, Luka Garza e Georges Niang.

