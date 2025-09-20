Técnico do Pelicans faz aposta sobre Zion Williamson

Em entrevista à rede WDSU News, o técnico do New Orleans Pelicans, Willie Green, fez uma previsão sobre a temporada para Zion Williamson. De acordo com o comandante, o jovem astro terá grande ano na NBA. Sobretudo, porque, segundo ele, a equipe está unida em prol de otimizar o jogo do ala-pivô.

“Estamos todos alinhados em nossa visão e no que acreditamos que Zion pode fazer. Afinal, vimos momentos dele em quadra sendo um dos melhores jogadores da liga. Agora, só precisa fazer isso ser constante. Se ele for, o céu será o limite tanto para ele, quanto para o nosso time”, projetou Green.

Portanto, o técnico do New Orleans Pelicans fala sobre Zion Williamson conseguir se manter jogando. Isso porque esse o grande problema em sua carreira de seis anos. Desde que foi selecionado como primeira escolha do Draft de 2019, o ala-pivô teve dificuldades físicas. Como resultado, perdeu uma temporada completa e diversos jogos nos outros anos. Então, o ano que mais conseguiu atuar foi em 2023/24, quando fez 70 partidas.

Por outro lado, em três campanhas pouco participou. No seu ano de estreia na NBA, fez apenas 24 jogos. Da mesma forma, em 2022/23, teve 29 partida, enquanto atuou em 30 confrontos do Pelicans na última temporada. Para o técnico do Pelicans, então, se manter em atividade pode ser o grande trunfo para um bom ano de Zion Williamson.

Apesar do discurso otimista de Willie Green, o jogador gera dúvidas nesta offseason. Em meados de agosto, uma foto de Williamson viralizou nas redes sociais. De novo, seu peso chamou atenção. Na imagem, ele parecia fora de forma, gerando críticas de torcedores do Pelicans.

Essa, aliás, tem sido uma grande preocupação ao longo de sua carreira. Afinal, ele tem oscilado em torno de 127 quilos durante a maior parte dos últimos anos. No entanto, ele mostrou evolução na temporada passada, chegando a pesar 119 quilos.

Então, ele passou a ser alvo constante de rumores. Há um mês, em em votação feita pela ESPN, ele foi considerado a estrela mais provável a deixar sua equipe. Na participação com jornalistas do canal, o ala-pivô foi o que recebeu mais votos no quesito “próximo astro a pedir troca na NBA”.

“A permanência de Zion Williamson pode ter sido estendida pela mudança na diretoria dos Pelicans. Afinal, Joe Dumars substituiu David Griffin como principal tomador de decisões. Então, se ele conseguir um bom início de temporada e evitar as lesões que tem atormentado sua carreira, é possível que ele busque um novo começo via troca. Ou seja, não ficaria em New Orleans, já que sua carreira no time parece estagnada”, publicou a ESPN.

Por fim, vale lembrar que Williamson não é All-Star desde 2023, quando teve médias de 26 pontos, 7.0 rebotes e 4.6 assistências por jogo. O Pelicans chegou aos playoffs duas vezes com ele no elenco. Mas, o camisa 1 ainda não jogou uma única partida de pós-temporada por causa de lesões. Em 2024/25, teve médias de 24.6 pontos, 7.2 rebotes e 5.3 assistências em 30 jogos disputados.

