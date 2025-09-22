Kevin Durant confirma que vetou troca para o Warriors

O Golden State Warriors surgiu como um possível destino para Kevin Durant assim que iniciaram os rumores de troca no Phoenix Suns. Mas essa história durou pouco. A equipe de San Francisco não avançou na negociação porque não tinha ativos para isso. No entanto, não foi só por isso. O astro confirmou que trabalhou “por baixo dos panos” para vetar o progresso das conversas.

“Eu soube que Golden State tinha interesse em meu retorno na trade deadline. Mas Rich [Kleiman, empresário] entrou em ação nos bastidores para evitar isso. As nossas relações ao redor da NBA e ter jogado antes na equipe ajudou nessa situação. Nós conseguimos acertar os ponteiros, no fim das contas, para impedir tudo”, contou o craque, em um evento na semana passada.

O processo de saída de Durant do Suns foi bem rápido. Afinal, de um dia para o outro, surgiram os rumores de que o ala estava disponível. E, em seguida, ele já dizia para amigos próximos que queria ir embora na offseason. Mas o que ocorreu de fato? O astro de 36 anos admite que foi surpreendido pelos boatos e, com isso, uma relação de confiança se quebrou.

“Fiquei um pouco triste com Phoenix, a princípio. Eu achava que já tínhamos construído uma relação sólida. Saber dos rumores de troca pela mídia, então, deixou uma ponta de tristeza. Mas é assim que o esporte funciona, né? Por isso, eu me recuperei rápido e comecei a pensar em quais poderiam ser os próximos passos. Trabalhamos nisso em poucos meses”, detalhou o veterano ala.

Coragem

Kevin Durant não deixou que o interesse do Warriors em uma troca por ele ganhasse tração de verdade. Mas a mídia levou a história à frente. Rumores sobre o retorno do ala a San Francisco circularam até poucos dias antes da negociação para o Houston Rockets ser confirmada. Mas ele vê um cenário muito específico na liga que motivou o aumento das especulações.

“A troca de Luka Doncic foi uma das maiores negociações da história da liga. É um dos casos mais incríveis que já vi nos esportes, pois foi insano. Foi grande demais e mudou um pouco o jogo. Então, se vê um time fechar uma transação assim, acho que qualquer equipe começa a ter coragem para cogitar possibilidades. Qualquer uma”, refletiu o veterano.

Mas essa lógica não serve só para trazer reforços. Durant, afinal, sente que a troca do esloveno “incentivou” o Suns a pensar em um futuro sem ele. “Eu acho que Phoenix sentiu confiança para tentar fazer algo inesperado. Quiseram negociar um dos seus principais jogadores porque não estava funcionando. Mas, nesse caso, o atleta era eu”, concluiu o membro do Hall da Fama.

Foi rápido

O Houston Rockets já havia sido uma das equipes que sondou a situação de Durant em fevereiro. Mas, com o time na vice-liderança do Oeste, uma movimentação desse porte seria um movimento extremo. O interesse dos texanos no craque, no entanto, nunca diminuiu. A franquia retomou as conversas com o Suns assim que foi possível e, com isso, “conquistou” a confiança do veterano.

“Eu estava disponível no mercado em fevereiro, mas a trade deadline não era o melhor momento para um negócio assim. Afinal, a maior parte dos times queria esperar o fim da temporada para entender as lacunas dos elencos. Nós sabíamos que as transações seriam retomadas na offseason, então. Houston agiu rápido assim que as férias começaram e tudo avançou”, relatou o astro.

