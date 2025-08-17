Ex-atleta da NBA critica jogo de Kevin Durant e Michael Jordan

As discussões da NBA nas férias vão para vários lados, mas sempre voltam a um tema: comparação entre atletas. Entre os melhores de todos os tempos, em particular. Então, nomes como LeBron James, Kevin Durant e Michael Jordan estão em alta nos debates. Jeff Teague foi mais um podcaster a explorar o assunto nos últimos dias. E, a princípio, não escondeu a predileção pelo estilo de jogo do craque do Los Angeles Lakers.

“LeBron sempre gostou mais de dar um belo passe do que pontuar. Quando estava no basquete colegial, por exemplo, o que aumentava a badalação em torno dele eram os passes. Acho que a sua grandeza, acima de tudo, está na forma como sempre elevou times e companheiros de elenco. Eu sinto que os passes o satisfazem mais do que os pontos”, elogiou o ex-armador do Atlanta Hawks.

É verdade que James é o maior pontuador da história da NBA. Mas todos sabem que o que sempre o fez raro e especial foi a capacidade de passe e visão de jogo. Ele estava, de certa forma, à frente do seu tempo com a sua combinação de tamanho e senso de armação, criar jogadas para outros. Isso lhe dá uma vantagem na comparação não só com Durant, mas também com Jordan, para Teague.

“Todos sabem que eu acho que Kevin, antes de tudo, é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Mas não o vejo como alguém que tenha a capacidade de liderar um time com nível de talento questionável e levar longe. Afinal, ele não consegue elevar quem está ao seu lado. E nem Michael, aliás, fazia isso. Não é algo que está no jogo deles”, apontou o all-star da liga em 2015.

Outro jeito

Mas será que existe só um jeito de fazer os seus companheiros de elenco melhores? E, ao mesmo tempo, isso só pode acontecer dentro de quadra mesmo? Teague reconhece não ver essa capacidade de nenhuma forma com Kevin Durant, mas fez uma reflexão sobre Michael Jordan. O ícone da NBA potencializava os seus companheiros de formas que iam além do seu jogo dentro das quatro linhas.

“Michael não elevava os seus companheiros com a forma como jogava. Mas é inegável que ele sempre soube desafiar quem estava ao seu lado a ser melhor. Era o cara que chegava em Scottie Pippen e podia cobrar que fosse mais forte, pois sempre foi um exemplo. Era um líder pelo exemplo, mas nunca fez os seus companheiros melhores por si só”, refletiu o armador aposentado.

Não é segredo para ninguém que os grandes pontuadores são a marca do basquete dos EUA. Teague, no entanto, garante que nada mostra tanto a qualidade do jogador quanto a capacidade de ajudar os outros a pontuarem. “Você precisa ser um talento geracional para fazer outros jogadores melhores. É o que fez não só LeBron, mas Chris Paul especial também. São poucos atletas que podem realmente fazer isso”, concluiu.

Exigência

A habilidade especial de passe de LeBron James, a princípio, sempre melhorou os seus companheiros de elenco. Mas, por diferentes motivos, não se pode dizer o mesmo sobre a exigência extrema de Jordan. Steve Kerr, que jogou ao lado de “MJ”, viu isso ter um impacto positivo em sua carreira. Mas, ao mesmo tempo, viu como outros atletas não suportaram a pressão.

“Receber um elogio de Michael era muito difícil, mas ele era assim. Não era uma pessoa fácil de jogar ao lado, pois era exigente demais. Ele nos motivava a ser melhores em um nível tão extremo porque tinha altos padrões para todos que jogavam consigo. Michael, sem brincadeira, fez pessoas irem embora das suas equipes por causa dessa exigência”, relatou o técnico do Golden State Warriors.

