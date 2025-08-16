Proposta de troca do Heat por Kevin Durant é conhecida

O Miami Heat esteve perto de uma troca por Kevin Durant. Antes do astro ser negociado para o Houston Rockets, o time da Flórida tentou acertar um acordo com o Phoenix Suns pelo veterano. No entanto, após longas conversas, a franquia não conseguiu chegar a uma boa proposta e perdeu o craque para a equipe do Texas.

Após o fracasso, o jornalista Barry Jackson revelou a proposta do Heat por Kevin Durant. De acordo com ele, Miami ofereceu Andrew Wiggins, Terry Rozier, Jaime Jaquez Jr, Haywood Highsmith e a 20ª escolha do Draft em 2025.

De início, os rumores indicavam que o Miami Heat não queria incluir Jaime Jaquez na troca. No entanto, na tentativa de agradar ao Suns, a equipe decidiu abrir mão do ala. Ainda assim, Phoenix queria também Nikola Jovic e o promissor pivô Kel’el Ware na oferta. Os jogadores, porém, não apareceram na proposta final.

Sem os jovens, desse modo, o Phoenix Suns recusou a oferta de troca do Heat. No fim, Miami decidiu recuar nas negociações, o que abriu espaço para o Rockets negociar com a franquia por Durant. Desse modo, o astro terminou reforçando um rival direito de Phoenix na Conferência Oeste da NBA.

De fato, aliás, a proposta de troca do Houston Rockets por Kevin Durant foi mais atrativa que a do Heat. O Suns, afinal, recebeu no negócio Jalen Green e Dillon Brooks, além de Daeqwon Plowden, três escolhas de 1ª rodada em 2025 e duas de 2ª rodada em 2026 e 2032.

Ao comparar os pacotes, percebe-se que a do Rockets contou com mais ativos de Draft. Além disso, o Suns recebeu em Jalen Green um armador com potencial, enquanto o Heat não ofertou por Durant nenhuma grande promessa. Mesmo Jaime Jaquez, por exemplo, não demonstra qualidade para ser um futuro All-star.

O Heat, desse modo, fracassou na troca por mais um astro da NBA. No passado, por exemplo, a franquia tentou contratar Damian Lillard, Bradley Beal e o próprio Durant, antes dele chegar ao Suns. Portanto, o time da Flórida mantém para 2025/26 a base do ano passado, com Tyrese Herro e Bam Adebayo.

Sem a troca por Durant, o Heat optou pelo jovem Kasparas Jakucionis no Draft da NBA.

Por fim, Kevin Durant chega ao Rockets após fazer 62 jogos na fase regular passada. Pelo Suns em 2024/25, assim, ele teve médias de 26.6 pontos, seis rebotes e 4.2 assistências, além de 43% nos arremessos de três pontos.

