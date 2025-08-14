“LeBron James não é do mesmo nível de Kevin Durant”, diz Rivers

LeBron James é o maior cestinha de todos os tempos da NBA, mas não é um “cestinha” do nível de Kevin Durant. Ao menos, é a opinião do ex-jogador Austin Rivers. De acordo com Rivers, existe uma grande diferença entre os dois quando o assunto é pontuar.

“Eu vejo que LeBron James é o maior cestinha na história da NBA, mas seu jogo não é exatamente de um cestinha normal. O jogo de LeBron é feito via a sua força, dedicação, sua mente, QI, o jeito que ele consegue controlar o jogo em si, mais do que todo mundo”, disse Rivers.

No entanto, ele vê uma grande evolução no jogo de LeBron na NBA. Para Rivers, não é como Kevin Durant, mas ainda assim faz coisas incríveis em quadra.

“Mas é importante dar o crédito a ele. Enquanto está ficando mais velho, está se tornando um arremessador melhor. É louco o fato de que ele vai se aposentar como o melhor arremessador que ele jamais foi. LeBron fez mais pontos que Kevin Durant, mas Kevin pode pontuar de muito mais formas que LeBron. Você pode até argumentar com a parede, mas é a verdade. LeBron não é do mesmo nível que Kevin em termos de pontuar” seguiu Rivers.

Enquanto LeBron liderou a NBA em pontuação só uma vez na carreira, Durant já foi o cestinha de quatro temporadas, todas na época do Oklahoma City Thunder.

“Eu diria que Kevin, Carmelo Anthony, James Harden, Kobe Bryant, Michael Jordan e Allen Iverson são os melhores cestinhas que eu já vi na NBA“, concluiu.

Cestinhas puros

Dos jogadores que Rivers citou, Michael Jordan foi quem venceu mais vezes a “corrida” para ser o cestinha da temporada, com dez. Aliás, ele o fez quase que de forma consecutiva. Se contar apenas campanhas completas, claro. Afinal, ele ficou em primeiro entre 1986/87 até 1992/93. Depois, voltou às quadras quase no fim de 1994/95 e, a partir daí, foi mais três vezes, até 1997/98. Em média, ele é o líder em todos os tempos com 30.1 pontos por jogo.

Depois de Jordan entre os mencionados, Allen Iverson liderou seis vezes, enquanto James Harden foi outras três. Kobe Bryant (duas) e Carmelo Anthony (uma), também lideraram a NBA em pontuação.

Assim como Rivers citou, o arremesso de LeBron James melhorou muito ao longo de sua carreira na NBA. Para ter ideia, nos nove primeiros anos na liga, ele acertou só 33.1% de três. Desde então, saltou para 36.1%, incluindo duas acima de 40%.

Enquanto isso, Kevin Durant possui 27.2 e LeBron James, 27.0. Portanto, a diferença é muito pequena entre os dois. No entanto, o argumento de Rivers não é só sobre pontuar, mas como o fazer.

Assim como Durant, LeBron só não havia feito média de 25.0 pontos ou mais em uma temporada na NBA, a primeira. James estava próximo de alcançar a sua vigésima primeira campanha consecutiva com a marca, mas sofreu uma contusão contra o Boston Celtics em março deste ano. Ele entrou naquele jogo com 25.1 pontos.

Quando LeBron James voltou às quadras, entretanto, foram 12 jogos com média de 21.2, o que baixou a pontuação geral para 24.4 em 2024/25.

