“Devin Booker ficou ‘nas sombras’ de Kevin Durant”, conta ex-Suns

A parceria entre Devin Booker e Kevin Durant no Phoenix Suns até começou com muita expectativa, mas não deu certo. Apesar dos astros terem uma boa relação, o resultado do time em quadra foi ruim. É lógico que a culpa não passou só pela dupla. Mas o que será que não funcionou? Para Vasilije Micic, o ala-armador se inibiu com a presença de um dos melhores jogadores da história no time.

“Devin é uma pessoa incrível, mas diferente de Kevin. Tinha uma visão diferente sobre preparação e a temporada regular, por exemplo. Também era uma liderança positiva, mas sinto que ficou um pouco ‘nas sombras’. Eu não digo isso como uma crítica, pois acho que ele só respeitava Kevin demais. Só isso”, contou o armador sérvio, que já deixou o Arizona para voltar ao basquete europeu.

É verdade que Micic, a princípio, teve pouco tempo para analisar a dinâmica entre os dois craques. Ele chegou ao Suns em fevereiro, depois de uma troca, e só entrou em quadra em cinco jogos pela franquia. Foram só 21 minutos em ação e não fez pontos. Mas, no dia a dia, o veterano sentiu que a presença de Durant quase “engoliu” Booker como uma referência do time.

“Certamente, Devin foi um líder bem sólido para o time do seu jeito. O seu pensamento, acima de tudo, está no coletivo. Ele sempre quer envolver todos os companheiros nos jogos e fazer as coisas darem certo para todo mundo. Mas Kevin é uma figura grande demais dentro do basquete. Eu acho que ele nunca conseguiu superar essa noção”, teorizou o novo atleta do Hapoel Tel Aviv.

Leia mais sobre o Devin Booker

Novo talento

As palavras de Micic sobre Devin Booker podem levar a crer que não gosta de Kevin Durant. Mas é o total contrário. A chance de jogar pelo Suns mostrou, antes de tudo, como o ala é incompreendido por muita gente. Os rumos de sua carreira até deixaram uma imagem reativa e antipática para o público. No entanto, nos bastidores, o sérvio conheceu um atleta brilhante e sem dramas.

“Kevin tem essa linguagem corporal que pode intimidar, mas é um cara bem tranquilo. Então, os jogadores mais jovens gostam de treinar com ele. É uma pessoa calma, mas que se mantém na defensiva por causa de razões dele. Kevin é um jogador inteligente demais, mas também acessível. Sempre está aberto a conversar com todos”, contou o astro europeu.

Durant é tão acessível, aliás, que ambos conversaram algumas vezes sobre basquete. Micic conheceu um atleta que não está entre os melhores da história por acidente ou coisa do tipo. “A visão de basquete de Kevin é uma coisa diferente porque entende o jogo de forma especial. Ele trabalha e estuda cada adversário antes dos jogos, então nada acontece por acaso”, revelou.

Tem explicação?

Mas o Suns não era só uma dupla de astros. Ainda havia Bradley Beal, que chegou com status de astro e não correspondeu em Phoenix. O pontuador é alvo intenso de críticas, mas Micic também adorou a experiência de trabalhar ao seu lado. Então, explicar o que deu errado na equipe não é simples. O armador crê que o talento estava lá, mas nunca houve uma coesão.

“Bradley também é uma pessoa ótima e, mais do que isso, um profissional exemplar. Por isso, digo que ver esse trio jogar era bonito. Por que não deu certo? Acho que um pouquinho de tudo deu errado. Foram problemas com o técnico, de entrosamento do grupo. A verdade é que não dá para saber ao certo. Os três são bem talentosos, mas tudo ruiu rápido demais”, resumiu Micic.

