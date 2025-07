Vasilije Micic deixa NBA por oferta irrecusável na Europa

O armador Vasilije Micic saiu da NBA e está de volta a Europa. De acordo com o site Eurohoops, ele assinou com o Hapoel Tel Aviv, de Israel. O acordo com a equipe israelense é de três anos no valor de €14 milhões. Desse modo, ele será o atleta mais bem pago da EuroLiga, superando Kendrick Nunn, do Panathinaikos.

Continua após a publicidade

Micic assinou com o time de Tel Aviv após deixar a NBA. Ele foi dispensado pelo Milwaukee Bucks nos primeiros dias da offseason e ficou livre no mercado. Na rescisão, ele abriu mão de um acordo de US$ 8.1 milhões, mas deve receber parte da quantia em parcelas ao longo dos próximos três anos.

Embora pudesse tentar mais um contrato na NBA, Micic decidiu voltar a Europa. De acordo com Michael Scotto, do HoopsHype, o armador esteve ligado a diversos times da EuroLiga. Entre eles, o Anadolu Efes, onde foi duas vezes campeão, MVP de 2020/21 e o melhor jogador do Final Four em duas ocasiões. Porém, ele preferiu o Hapoel Tel Aviv.

Continua após a publicidade

A volta ao basquete europeu, assim, encerra uma curta passagem de Micic na NBA. Aos 31 anos, o armador passou duas temporadas na liga, entre Oklahoma City Thunder, Charltote Hornets e Phoenix Suns. Porém, ele não foi capaz de repetir o sucesso que teve na Europa. Em 101 jogos, assim, o MVP da EuroLiga registrou médias de 6.8 pontos e 3.9 assistências, além de 39.5% nos arremessos.

Leia mais!

Sem o sucesso esperado na NBA, portanto, Vasilije Micic retorna a Europa com o objetivo de repetir os números do auge. Ao longo de nove temporadas na EuroLiga, o armador teve 229 jogos e atingiu médias de 13.1 pontos, 4.8 assistências e 2.4 rebotes. Além do Anadolu Efes, ele também jogou por Bayern de Munique, o Estrela Vermelha e o BC Zalgiris.

Continua após a publicidade

Por fim, no Hapoel Tel Aviv, Vasilije Micic será comandado pelo técnico Dimitris Itoudis. Na equipe, ele será a grande aposta para uma temporada de estreia de sucesso na EuroLiga. Isso porque, o clube de Israel garantiu vaga na principal competição do continente após ser campeão da EuroCup 2024/25.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA