Analista aponta time para troca com Pelicans por Zion Williamson

A troca de Zion Williamson já virou um tema constante nos debates sobre o New Orleans Pelicans. Os rumores não surpreendem ninguém e, acima de tudo, nunca param. Mas a grande questão é: quem teria interesse em oferecer ativos para adquirir o jovem astro? Ninguém tem essa resposta, por enquanto. Segundo Kevin O’Connor, do portal Yahoo! Sports, o que existe é um consenso sobre o perfil de time que tentaria o negócio.

“Zion ainda possui três temporadas de contrato, enquanto tem quase US$130 milhões a receber no total. Isso não é introcável, mas é difícil indicar a equipe que poderia tentar algo assim. Todos entendem que seria, a princípio, alguém desesperado. Uma franquia que pense que ele é a sua melhor – ou única – chance de aumentar as chances de ser campeão”, apontou o analista.

Williamson ainda é um talento especial quando está em quadra, mas tornou-se um dos astros em ascensão mais “difíceis” da NBA. Problemas de lesão e conduta, em síntese, fizeram com que fosse de esperança a ponto de interrogação no Pelicans. E, com isso, virou uma alta aposta para quem quer que tenha interesse. O’Connor crê que, apesar dos riscos, há outro tipo de equipe que pode tentar adquiri-lo.

“O palpite mais seguro para essa transação é um time desesperado, mas também pode ser alguém na mesma situação de Nova Orleans. Ou seja, uma equipe meio à deriva e sem uma identidade. Alguém que esteja disposto a correr o risco e ver o que acontece porque não pode seguir só parado. Eu acho que esse é o único outro cenário que pode justificar Zion”, especulou o comentarista.

Queda livre

A chance de troca de Zion Williamson no Pelicans também representa a queda livre de perspectivas do time. Afinal, em 2024, a equipe chegou aos playoffs do Oeste depois de vencer quase 50 jogos na campanha. No ano anterior, o ala-pivô de 25 anos havia sido eleito all-star pela segunda vez na carreira. O’Connor lembra como o futuro da franquia parecia brilhante, pois essa recordação é uma questão de meses.

“Não faz muito tempo que estávamos aqui falando que o futuro dessa franquia parecia promissor. Era uns dois anos atrás, mas soa com décadas. Há coisas positivas, então, por lá ainda. Trey Murphy, por exemplo, mostrou bom progresso. Até há uns fatores para dar esperança à torcida, mas é difícil confiar que essa combinação vai funcionar junta”, ponderou o jornalista.

O’Connor, por isso, aposta que o Pelicans ainda não está pronto para desmontar a sua base. Ele crê que Williamson vai iniciar e terminar a temporada na Louisiana. “No fim das contas, o melhor cenário para Nova Orleans é apostar em manter Zion. Trey pode dar outro salto de produção, enquanto Herb Jones fica saudável. E, de repente, esse time vira a surpresa positiva da liga”, teorizou.

Vale a pena?

Recusar a ideia de uma troca com Zion Williamson é um voto de confiança do Pelicans. Mas não só isso. A NBA prega que trocar um jogador em baixa não é uma boa decisão pela ótica da gestão de ativos. E, por outro lado, seria uma aposta válida para quem pode correr o risco. O’Connor, também por isso, vê a equipe da Louisiana inclinada a fazer uma última tentativa com o ala-pivô.

“A parte difícil da troca de Zion, a princípio, nem é achar um interessado. Na verdade, o problema é o que você pode conseguir por ele nesse momento. É desistir do atleta em seu pior momento. Então, talvez, seja melhor só o manter por lá e torcer pelo melhor. Torcer para que fique saudável, dispute umas 80 partidas e, com isso, tudo volte aos trilhos”, concluiu o jornalista.

