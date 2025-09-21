NBA: Pelicans mira em “ano de Zion Williamson” para vencer

O astro Zion Williamson vem tendo sérios problemas nos últimos anos, mas Willie Green, técnico do New Orleans Pelicans, prevê que a próxima campanha será a sua melhor na NBA. Após atuar em apenas 30 jogos na última temporada, ele está em boas condições físicas e sabe que precisa dar uma resposta ao time que o selecionou no Draft de 2019.

Zion Williamson, de 25 anos, vai para a sua sétima temporada na NBA, sempre pelo time de New Orleans. No entanto, ele jamais fez um jogo sequer em playoffs. Apesar de que o Pelicans tenha ido aos mata-matas duas vezes desde então, ele segue sem jogar no momento mais importante da liga.

Mas o técnico Green acha que em 2025/26 será diferente para Williamson e o Pelicans. Ele vê Zion como o foco para o time subir de produção no próximo ano. Afinal, na última campanha, New Orleans teve apenas 21 vitórias em 82 jogos. Como resultado, ficou com o 14° lugar no Oeste, acima somente do Utah Jazz, que está em reformulação de elenco.

“Todos nós sabemos o que Zion (Williamson) pode fazer”, disse o técnico do Pelicans. “Nós vimos o quanto ele foi bem enquanto esteve em quadra, no um contra um, mas, agora, é sobre ser mais consistente. Pois se ele for, o céu é o limite para ele e para o nosso time”.

Na última temporada da NBA, o Pelicans tentou montar um elenco com três grandes nomes para ir aos playoffs: Brandon Ingram, Dejounte Murray, além de Zion Williamson. Para isso, fez uma troca para ter Murray com o Atlanta Hawks. Mas muitos problemas aconteceram.

O primeiro problema é que no negócio, o Pelicans mandou três escolhas de primeira rodada (duas do time e uma do Los Angeles Lakers), além de Dyson Daniels. Como resultado, Daniels teve o seu melhor ano da carreira e tornou-se um dos melhores defensores da NBA.

Mas mais do que isso, o Pelicans jamais conseguiu usar Brandon Ingram, Dejounte Murray e Zion Williamson em quadra juntos. Então, na última trade deadline, New Orleans trocou Ingram para o Toronto Raptors. Ou seja, a base que o time montou nunca será vista.

Trocas estranhas

Então, no último Draft da NBA, o Pelicans fez outra troca com o Hawks, algo que a direção do time de Atlanta não acreditou.

Na ocasião, o Hawks deu ao Pelicans a escolha 13 do Draft de 2025 na troca que Atlanta ficou com a pick 23, além de uma de primeira rodada do ano que vem. O detalhe é que o time da Georgia queria mesmo “cair” no recrutamento para selecionar Asa Newell.

Em contrapartida, o Pelicans usou a pick 13 em Derik Queen para uma posição que já tinha usado o Draft do ano anterior em Yves Missi. Tudo isso foi muito questionado, pois New Orleans gastou uma escolha desnecessária para Atlanta e “subiu” por alguém que será reserva e não foi bem na Summer League. Queen pode, ainda, atuar como o reserva de Zion Williamson.

Por fim, na agência livre da NBA, o Pelicans fez outra troca. O time recebeu Jordan Poole vindo do Washington Wizards por CJ McCollum, Kelly Olynyk e uma pick de segunda rodada.

“Eu estou muito empolgado sobre Jordan Poole”, disse Green. “Acho que ele está em um ponto de sua carreira onde ele está pronto para dar outro passo. Seus últimos dois anos foram em Washington e, agora, ele vem para jogar em um grupo competitivo. Ele é um cestinha, campeão e estamos empolgados em fazer tudo isso juntos”.

