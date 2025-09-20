NBA precisa dar uma resposta rápida por salário de Kawhi Leonard

É pelo bem da liga. Adam Silver, comissário da NBA, precisa agir rápido para resolver o problema Kawhi Leonard e seu salário fora do Los Angeles Clippers. Do contrário, as dúvidas vão sobrepor certezas e nada mais poderá ser considerado “limpo”.

Quando falam que Kawhi Leonard é um problema sério no Clippers, é bom entender: ele custa caro ao time, joga pouco e os resultados não são bons o bastante. Percebeu que nem citei o fato que Pablo Torre trouxe, né? Por sua causa, a equipe fez a troca por Paul George. Afinal, era uma das inúmeras exigências do astro.

Sim, Leonard foi campeão duas vezes da NBA, ambas saindo com o MVP das finais. Isso conta muito. Mas até que ponto? Desde que chegou ao Clippers, ele fez 266 de possíveis 460. Ou seja, 57.8%. Para ter uma ideia de como é pouco, só Zion Williamson, entre os maiores salários da liga, jogou menos partidas de 2019/20 até aqui. Até Joel Embiid esteve mais em quadra.

Então, só por isso, Kawhi Leonard já é um mastodôntico desperdício de dinheiro e tempo. E quando ele ganha salário por fora, além de seu contrato, é um escândalo. Pelo bem da NBA, uma punição tem de acontecer.

Mas existem algumas questões no meio disso que tornam tudo muito mais difícil. E tem tudo a ver com dinheiro e poder, como se pudessem andar longe um do outro, né?

Os donos de times da NBA, além de Adam Silver, amam Steve Ballmer pelo que ele fez desde que assumiu o Clippers e deu um grande salário a Kawhi Leonard.

Desde quando grandes jogadores da NBA fecham com o Clippers ao invés do Los Angeles Lakers? Não querendo diminuir o time, mas até então, os melhores haviam sido Jamal Crawford e Cuttino Mobley. É sério.

Então, como Ballmer conseguiu fechar com Kawhi Leonard, o time foi para outro patamar na NBA. Note a diferença dos agentes livres que o Clippers acertou desde então.

Só na atual offseason, chegaram Bradley Beal, Brook Lopez e Chris Paul. Tudo bem que são veteranos e vão receber um salário muito menor do que tinham na NBA, mas tudo isso é efeito Kawhi Leonard. É porque eles compraram a ideia de tentar vencer ali, pois existe uma nova cultura feita por quem mesmo? Steve Ballmer.

Até então, agentes livres fugiam do Clippers, muito por conta de Donald Sterling. Aliás, os outros donos de times da NBA queriam ver Sterling pelas costas e isso facilitou muito a vida de Adam Silver, que acabara de assumir o controle da liga.

Silver ocupou o lugar de David Stern em fevereiro de 2014, enquanto o caso Sterling veio pouco mais de dois meses depois. Ou seja, é a segunda vez em 11 anos que o comissário tem de lidar com um escândalo do time. Por motivos diferentes, mas não deixa de ser.

E quando Ballmer assumiu, toda a NBA caiu de amores por ele e isso aumentou ainda mais com Kawhi Leonard e, mais recentemente, após o ginásio ficar pronto.

Agora, adivinhe onde será o próximo All-Star Game? Muito óbvio, né? Será no Intuit Dome, a casa do Clippers. A “torta de climão” já está no forno.

NBA precisa punir Kawhi Leonard por salário indevido

É básico. Pela lisura do jogo e da liga. A NBA tem de punir Leonard o mais rápido possível, pois pode abrir um precedente muito perigoso se não o fizer antes do início da nova campanha.

Imagine se a investigação que a NBA encomendou sobre Kawhi Leonard e o Clippers chegue ao fim com a temporada rolando. Como é que vai ser? Porque todo mundo sabe que o mínimo que deve acontecer é Kawhi deixar o time imediatamente, perder o resto do contrato e ser proibido de voltar a jogar lá.

E o pior cenário é se deixar para fazer isso depois do fim da temporada que começa dentro de um mês. Leonard tem opção em seu contrato para 2026/27 e pode buscar um salário similar por aí. Ou seja, ele não vai perder, de fato, os US$100.3 milhões que ainda tem a receber. Afinal, depois de ganhar US$50 milhões em 2025/26, ele pode ir para outro lugar e ganhar algo igual.

Mas ainda tem o All-Star Game, né? Como vai ser a entrevista coletiva de Adam Silver na noite de sábado do evento? Ele quer mesmo chegar em fevereiro para ser questionado apenas sobre o caso Kawhi Leonard?

As coisas se encaixam. Leonard recebeu US$28 milhões em dinheiro por fora de seu salário com o Clippers e ainda ganhou mais US$20 milhões em ações. E os pagamentos feitos a ele via Aspiration são em datas muito próximas de quando o time “investiu” na empresa.

Precentende e teoria da conspiração

Pense no seguinte: se a NBA já sofre com a teoria da conspiração nos casos da troca de Luka Doncic, loteria do Draft, e o Dallas Mavericks recebendo a primeira escolha para ficar com Cooper Flagg, como será se a liga não punir Kawhi Leonard e o Clippers?

A sensação, a partir daí, é de pura e simples impunidade. Se um time arruma uma empresa para patrocinar um jogador, quem pode garantir que não será igual ou pior? Astros vão chegar por um salário muito menor nos times e a NBA vai ter de fazer vista grossa como pode ter com Kawhi Leonard.

Vai ficar igual a MLB, que não tem teto salarial e só aplica multas da luxury tax. E para entender como é na liga de beisebol, oito times na atual temporada passam muito dos valores (US$241 milhões). O Los Angeles Dodgers, por exemplo, paga US$416 milhões em salários e outros US$167.9 milhões em multas.

Ou seja, basta ter um dono muito rico, que não se importa com as taxas e vai poder contratar os melhores jogadores. Enquanto isso, tem o Miami Marlins, que desde a sua criação (1993), foi quatro vezes aos playoffs da MLB e paga cerca de 20% de todo o elenco do Dodgers. Se é assim, então é melhor deixar tudo bem claro, pois os times da NBA vão oferecer um salário menor e encontrar um “patrocinador” para os astros.

O caso Kawhi Leonard é uma vergonha para a NBA, que ainda não tomou atitudes, pois quer ter certeza que o Clippers pagou a ele um salário por fora do contrato.

Precisa do que mais? Os documentos são sólidos, as datas batem e existem comprovantes de pagamento a Kawhi Leonard e seu tio, Dennis Robertson, por uma publicidade que não existiu.

Perguntas frequentes

Qual é o salário de Kawhi Leonard na NBA?

Em 2025/26, ele vai receber US$50 milhões e tem opção de US$50.3 milhões para 2026/27. No total da carreira, ele acumula US$328.3 milhões.

Quantos anos tem Kawhi Leonard?

Nascido em 29 de junho de 1991, ele está com 34 anos em 2025.

Onde Kawhi Leonard jogou?

Ele começou a carreira no San Antonio Spurs, depois foi para o Toronto Raptors e está no Los Angeles Clippers desde 2019/20.

Qual é a altura e o peso de Kawhi Leonard?

Kawhi Leonard mede 2,01 metros e pesa 102 quilos.

Kawhi Leonard já foi campeão da NBA quantas vezes?

Duas. Uma pelo San Antonio Spurs (2013/14) e outra pelo Toronto Raptors (2018/19).

