NBA 2025/26: Calendário de transmissões do Prime Video

Plataforma de streaming da Amazon vai exibir 145 jogos da temporada regular

NBA transmissões Prime Video Fonte: Reprodução / X

O Jumper Brasil apurou o calendário de transmissões de NBA no Prime Video para o Brasil em 2025/26. E, como não poderia deixar de ser, fizemos a lista com todas as partidas que serão exibidas no serviço de streaming da Amazon. Assim, pela quarta temporada seguida, a plataforma é parceira da liga.

Portanto, o Amazon Prime Video seguirá exibindo vários jogos da NBA, todos com narrações em português. Afinal, o acordo da liga com o streaming é de longo prazo (até 2037). O duelo de abertura da temporada, inclusive, será transmitido pelo Prime Video. Por fim, a plataforma vai exibir, com exclusividade, a decisão da Conferência Oeste e as finais da NBA.

A princípio, o Prime Video terá 145 transmissões da NBA em 2025/26. Assim, serão rodadas duplas às terça e sextas e, vez ou outra, duelos às quintas, sábados e domingos. Além disso, o streaming vai exibir, com exclusividade os confrontos decisivos da Copa NBA e as seis partidas do play-in. Ou seja, os quatro jogos das quartas de final, as duas semifinais e a decisão em Las Vegas.

A próxima temporada será a 20ª com a cobertura total do Jumper Brasil, produtor de conteúdo de NBA mais antigo do país. Nesse sentido, o portal seguirá trazendo notícias diárias, atualizadas, além de produzir diversos conteúdos para suas redes sociais. Portanto, continue prestigiando o nosso trabalho!

Leia mais!

Então, sem mais delongas, vamos ao calendário de transmissões do Prime Video para a temporada 2025/26 da NBA.

Calendário de transmissões do Prime Video – NBA 2025/26

Outubro (10)

21/10/25 (terça)
Houston Rockets x Oklahoma City Thunder – 20h30

24/10/25 (sexta)
Boston Celtics x New York Knicks – 20h30
Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers – 23h

26/10/25 (domingo)
Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers – 19h
Los Angeles Lakers x Sacramento Kings – 22h

28/10/25 (terça)
New York Knicks x Milwaukee Bucks – 21h
Los Angeles Clippers x Golden State Warriors – 0h

30/10/25 (quinta)
Miami Heat x San Antonio Spurs – 21h30

31/10/25 (sexta)
Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 20h
Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies – 22h30

Novembro (26)

02/11/25 (domingo)
Miami Heat x Los Angeles Lakers – 23h30

03/11/25 (segunda)
Miami Heat x Los Angeles Clippers – 0h30

04/11/25 (terça)
Orlando Magic x Atlanta Hawks – 22h
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers – 1h

07/11/25 (sexta)
Houston Rockets x San Antonio Spurs – 21h30
Golden State Warriors x Denver Nuggets – 0h

09/11/25 (domingo)
Boston Celtics x Orlando Magic – 20h
Indiana Pacers x Golden State Warriors – 22h30

11/11/25 (terça)
Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder – 22h
Denver Nuggets x Sacramento Kings – 1h

13/11/25 (quinta)
ndiana Pacers x Phoenix Suns – 23h

14/11/25 (sexta)
Miami Heat x New York Knicks – 21h
Golden State Warriors x San Antonio Spurs – 23h30

16/11/25 (domingo)
Orlando Magic x Houston Rockets – 21h

18/11/25 (terça)
Golden State Warriors x Orlando Magic – 21h
Utah Jazz x Los Angeles Lakers – 0h30

20/11/25 (quinta)
Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks – 22h

21/11/25 (sexta)
Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers – 21h
Denver Nuggets x Houston Rockets – 23h30

23/11/25 (domingo)
Orlando Magic x Boston Celtics – 20h

25/11/25 (terça)
Orlando Magic x Philadelphia 76ers – 22h
Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers – 1h

28/11/25 (sexta)
Milwaukee Bucks x New York Knicks – 21h30
Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers – 0h

30/11/25 (domingo)
Boston Celtics x Cleveland Cavaliers – 20h
New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers – 23h30

 

Dezembro (27)

02/12/25 (terça)
New York Knicks x Boston Celtics – 22h
Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors – 1h

04/12/25 (quinta)
Los Angeles Lakers x Toronto Raptors – 21h30

05/12/25 (sexta)
Los Angeles Lakers x Boston Celtics – 21h
Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder – 23h30

07/12/25 (domingo)
Orlando Magic x New York Knicks – 14h
Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers – 21h30

09/12/25 (terça)
Quartas de final da Copa NBA
Quartas de final da Copa NBA

10/12/25 (quarta)
Quartas de final da Copa NBA
Quartas de final da Copa NBA

13/12/25 (sábado)
Semifinal da Copa NBA
Semifinal da Copa NBA

16/12/25 (terça)
Final da Copa NBA

18/12/25 (quinta)
Golden State Warriors x Phoenix Suns – 23h

19/12/25 (sexta)
Philadelphia 76ers x New York Knicks – 21h
Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves – 23h30

21/12/25 (domingo)
Miami Heat x New York Knicks – 20h
Houston Rockets x Sacramento Kings – 0h

23/12/25 (terça)
Denver Nuggets x Dallas Mavericks – 22h
Houston Rockets x Los Angeles Clippers – 1h

26/12/25 (sexta)
Boston Celtics x Indiana Pacers – 21h30
Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers – 0h

28/12/25 (domingo)
Boston Celtics x Portland Trail Blazers – 20h
Sacramento Kings x Los Angeles Lakers – 23h30

30/12/25 (terça)
Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies – 22h
Sacramento Kings x Los Angeles Clippers – 1h

 

Janeiro (31)

01/01/26 (quinta)
Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks – 22h30

02/01/26 (sexta)
Atlanta Hawks x New York Knicks – 21h30
Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors – 0h

04/01/26 (domingo)
New Orleans Pelicans x Miami Heat – 20h
Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers – 23h30

06/01/26 (terça)
Miami Heat x Minnesota Timberwolves – 22h
Dallas Mavericks x Sacramento Kings – 1h

08/01/26 (quinta)
Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves – 22h

09/01/26 (sexta)
Sacramento Kings x Golden State Warriors – 0h

10/01/26 (sábado)
Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers – 15h

11/01/26 (domingo)
New York Knicks x Portland Trail Blazers – 20h
Atlanta Hawks x Golden State Warriors – 22h30

13/01/26 (terça)
Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks – 22h
Portland Trail Blazers x Golden State Warriors – 1h

15/01/26 (quinta)
Memphis Grizzlies x Orlando Magic – 16h
Oklahoma City Thunder x Houston Rockets – 21h30
New York Knicks x Golden State Warriors – 0h

18/01/26 (domingo)
Orlando Magic x Memphis Grizzlies – 14h
Toronto Raptors x Los Angeles Lakers – 23h30

20/01/26 (terça)
San Antonio Spurs x Houston Rockets – 22h
Los Angeles Lakers x Denver Nuggets – 0h

22/01/26 (quinta)
Golden State Warriors x Dallas Mavericks – 21h30
Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers – 21h

23/01/26 (sexta)
Houston Rockets x Detroit Pistons – 21h
Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder – 23h30

25/01/26 (domingo)
Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks – 21h

27/01/26 (terça)
Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers – 22h
Los Angeles Clippers x Utah Jazz – 0h

29/01/26 (quinta)
Milwaukee Bucks x Washington Wizards – 21h
Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves – 23h30

31/01/26 (sábado)
San Antonio Spurs x Charlotte Hornets – 17h

Fevereiro (17)

03/02/26 (terça)
Boston Celtics x Dallas Mavericks – 22h
Phoenix Suns x Portland Trail Blazers – 1h

05/02/06 (quinta)
Chicago Bulls x Toronto Raptors – 21h30
Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers – 0h

06/02/26 (sexta)
New York Knicks x Detroit Pistons – 21h30
Los Angeles Clippers x Sacramento Kings – 0h

07/02/26 (sábado)
Dallas Mavericks x San Antonio Spurs – 20h

10/02/26 (terça)
Indiana Pacers x New York Knicks – 21h30

12/02/26 (quinta)
Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder – 21h30
Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers – 0h

19/02/06 (quinta)
Detroit Pistons x New York Knicks – 21h30
Boston Celtics x Golden State Warriors – 0h

24/02/26 (terça)
New York Knicks x Cleveland Cavaliers – 22h
Orlando Magic x Los Angeles Lakers – 0h30

26/02/26 (quinta)
Houston Rockets x Orlando Magic – 21h30
Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers – 0h

28/02/26 (sábado)
Houston Rockets x Miami Heat – 17h

 

Março (24)

03/03/26 (terça)
San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers – 22h
Phoenix Suns x Sacramento Kings – 1h

05/03/26 (quinta)
Golden State Warriors x Houston Rockets – 21h30
Los Angeles Lakers x Denver Nuggets – 0h

07/03/26 (sábado)
Orlando Magic x Minnesota Timberwolves – 17h

10/03/26 (terça)
Boston Celtics x San Antonio Spurs – 21h
Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers – 0h

12/03/26 (quinta)
Philadelphia 76ers x Detroit Pistons – 20h
Boston Celtics x Oklahoma City Thunder – 22h30

13/03/26 (sexta)
New York Knicks x Indiana Pacers – 20h30
Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors – 23h

14/03/26 (sábado)
Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks – 16h

17/03/26 (terça)
Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks – 21h
San Antonio Spurs x Sacramento Kings – 0h

19/03/26 (quinta)
Los Angeles Lakers x Miami Heat – 21h

20/03/26 (sexta)
Boston Celtics x Memphis Grizzlies – 21h

24/03/26 (terça)
Orlando Magic x Cleveland Cavaliers – 21h
Denver Nuggets x Phoenix Suns – 0h

26/03/26 (quinta)
Sacramento Kings x Orlando Magic – 20h

27/03/26 (sexta)
Miami Heat x Cleveland Cavaliers – 20h30
Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers – 23h30

28/03/26 (sábado)
San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks – 16h

31/03/26 (terça)
New York Knicks x Houston Rockets – 21h
Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers – 23h30

 

Abril (10)

02/04/26 (quinta)
Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – 20h30
Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors – 23h

03/04/26 (sexta)
Boston Celtics x Milwaukee Bucks – 21h

04/04/26 (sábado)
San Antonio Spurs x Denver Nuggets – 16h

07/04/26 (terça)
Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers – 21h
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 23h30

09/04/26 (quinta)
Boston Celtics x New York Knicks – 20h30
Los Angeles Lakers x Golden State Warriors – 23h

10/04/26 (sexta)
Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks – 20h30
Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets – 23h

Play-in (6)

14/04/26 (terça)
A Definir – 20h30
A Definir – 23h

15/04/26 (quarta)
A Definir – 20h30
A Definir – 23h

17/04/26 (sexta)
A Definir – 20h30
A Definir – 23h

Comentários
