NBA 2025/26: Calendário de transmissões do Prime Video

O Jumper Brasil apurou o calendário de transmissões de NBA no Prime Video para o Brasil em 2025/26. E, como não poderia deixar de ser, fizemos a lista com todas as partidas que serão exibidas no serviço de streaming da Amazon. Assim, pela quarta temporada seguida, a plataforma é parceira da liga.
Portanto, o Amazon Prime Video seguirá exibindo vários jogos da NBA, todos com narrações em português. Afinal, o acordo da liga com o streaming é de longo prazo (até 2037). O duelo de abertura da temporada, inclusive, será transmitido pelo Prime Video. Por fim, a plataforma vai exibir, com exclusividade, a decisão da Conferência Oeste e as finais da NBA.
A princípio, o Prime Video terá 145 transmissões da NBA em 2025/26. Assim, serão rodadas duplas às terça e sextas e, vez ou outra, duelos às quintas, sábados e domingos. Além disso, o streaming vai exibir, com exclusividade os confrontos decisivos da Copa NBA e as seis partidas do play-in. Ou seja, os quatro jogos das quartas de final, as duas semifinais e a decisão em Las Vegas.
A próxima temporada será a 20ª com a cobertura total do Jumper Brasil, produtor de conteúdo de NBA mais antigo do país. Nesse sentido, o portal seguirá trazendo notícias diárias, atualizadas, além de produzir diversos conteúdos para suas redes sociais. Portanto, continue prestigiando o nosso trabalho!
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (19/09/2025)
- NBA: Heat descarta troca de titular para o Lakers
- NBA 2025/26: Calendário de transmissões da ESPN e Disney+
Então, sem mais delongas, vamos ao calendário de transmissões do Prime Video para a temporada 2025/26 da NBA.
Calendário de transmissões do Prime Video – NBA 2025/26
Outubro (10)
21/10/25 (terça)
Houston Rockets x Oklahoma City Thunder – 20h30
24/10/25 (sexta)
Boston Celtics x New York Knicks – 20h30
Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers – 23h
26/10/25 (domingo)
Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers – 19h
Los Angeles Lakers x Sacramento Kings – 22h
28/10/25 (terça)
New York Knicks x Milwaukee Bucks – 21h
Los Angeles Clippers x Golden State Warriors – 0h
30/10/25 (quinta)
Miami Heat x San Antonio Spurs – 21h30
31/10/25 (sexta)
Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 20h
Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies – 22h30
Novembro (26)
02/11/25 (domingo)
Miami Heat x Los Angeles Lakers – 23h30
03/11/25 (segunda)
Miami Heat x Los Angeles Clippers – 0h30
04/11/25 (terça)
Orlando Magic x Atlanta Hawks – 22h
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers – 1h
07/11/25 (sexta)
Houston Rockets x San Antonio Spurs – 21h30
Golden State Warriors x Denver Nuggets – 0h
09/11/25 (domingo)
Boston Celtics x Orlando Magic – 20h
Indiana Pacers x Golden State Warriors – 22h30
11/11/25 (terça)
Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder – 22h
Denver Nuggets x Sacramento Kings – 1h
13/11/25 (quinta)
ndiana Pacers x Phoenix Suns – 23h
14/11/25 (sexta)
Miami Heat x New York Knicks – 21h
Golden State Warriors x San Antonio Spurs – 23h30
16/11/25 (domingo)
Orlando Magic x Houston Rockets – 21h
18/11/25 (terça)
Golden State Warriors x Orlando Magic – 21h
Utah Jazz x Los Angeles Lakers – 0h30
20/11/25 (quinta)
Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks – 22h
21/11/25 (sexta)
Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers – 21h
Denver Nuggets x Houston Rockets – 23h30
23/11/25 (domingo)
Orlando Magic x Boston Celtics – 20h
25/11/25 (terça)
Orlando Magic x Philadelphia 76ers – 22h
Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers – 1h
28/11/25 (sexta)
Milwaukee Bucks x New York Knicks – 21h30
Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers – 0h
30/11/25 (domingo)
Boston Celtics x Cleveland Cavaliers – 20h
New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers – 23h30
Dezembro (27)
02/12/25 (terça)
New York Knicks x Boston Celtics – 22h
Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors – 1h
04/12/25 (quinta)
Los Angeles Lakers x Toronto Raptors – 21h30
05/12/25 (sexta)
Los Angeles Lakers x Boston Celtics – 21h
Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder – 23h30
07/12/25 (domingo)
Orlando Magic x New York Knicks – 14h
Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers – 21h30
09/12/25 (terça)
Quartas de final da Copa NBA
Quartas de final da Copa NBA
10/12/25 (quarta)
Quartas de final da Copa NBA
Quartas de final da Copa NBA
13/12/25 (sábado)
Semifinal da Copa NBA
Semifinal da Copa NBA
16/12/25 (terça)
Final da Copa NBA
18/12/25 (quinta)
Golden State Warriors x Phoenix Suns – 23h
19/12/25 (sexta)
Philadelphia 76ers x New York Knicks – 21h
Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves – 23h30
21/12/25 (domingo)
Miami Heat x New York Knicks – 20h
Houston Rockets x Sacramento Kings – 0h
23/12/25 (terça)
Denver Nuggets x Dallas Mavericks – 22h
Houston Rockets x Los Angeles Clippers – 1h
26/12/25 (sexta)
Boston Celtics x Indiana Pacers – 21h30
Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers – 0h
28/12/25 (domingo)
Boston Celtics x Portland Trail Blazers – 20h
Sacramento Kings x Los Angeles Lakers – 23h30
30/12/25 (terça)
Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies – 22h
Sacramento Kings x Los Angeles Clippers – 1h
Janeiro (31)
01/01/26 (quinta)
Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks – 22h30
02/01/26 (sexta)
Atlanta Hawks x New York Knicks – 21h30
Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors – 0h
04/01/26 (domingo)
New Orleans Pelicans x Miami Heat – 20h
Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers – 23h30
06/01/26 (terça)
Miami Heat x Minnesota Timberwolves – 22h
Dallas Mavericks x Sacramento Kings – 1h
08/01/26 (quinta)
Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves – 22h
09/01/26 (sexta)
Sacramento Kings x Golden State Warriors – 0h
10/01/26 (sábado)
Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers – 15h
11/01/26 (domingo)
New York Knicks x Portland Trail Blazers – 20h
Atlanta Hawks x Golden State Warriors – 22h30
13/01/26 (terça)
Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks – 22h
Portland Trail Blazers x Golden State Warriors – 1h
15/01/26 (quinta)
Memphis Grizzlies x Orlando Magic – 16h
Oklahoma City Thunder x Houston Rockets – 21h30
New York Knicks x Golden State Warriors – 0h
18/01/26 (domingo)
Orlando Magic x Memphis Grizzlies – 14h
Toronto Raptors x Los Angeles Lakers – 23h30
20/01/26 (terça)
San Antonio Spurs x Houston Rockets – 22h
Los Angeles Lakers x Denver Nuggets – 0h
22/01/26 (quinta)
Golden State Warriors x Dallas Mavericks – 21h30
Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers – 21h
23/01/26 (sexta)
Houston Rockets x Detroit Pistons – 21h
Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder – 23h30
25/01/26 (domingo)
Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks – 21h
27/01/26 (terça)
Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers – 22h
Los Angeles Clippers x Utah Jazz – 0h
29/01/26 (quinta)
Milwaukee Bucks x Washington Wizards – 21h
Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves – 23h30
31/01/26 (sábado)
San Antonio Spurs x Charlotte Hornets – 17h
Fevereiro (17)
03/02/26 (terça)
Boston Celtics x Dallas Mavericks – 22h
Phoenix Suns x Portland Trail Blazers – 1h
05/02/06 (quinta)
Chicago Bulls x Toronto Raptors – 21h30
Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers – 0h
06/02/26 (sexta)
New York Knicks x Detroit Pistons – 21h30
Los Angeles Clippers x Sacramento Kings – 0h
07/02/26 (sábado)
Dallas Mavericks x San Antonio Spurs – 20h
10/02/26 (terça)
Indiana Pacers x New York Knicks – 21h30
12/02/26 (quinta)
Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder – 21h30
Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers – 0h
19/02/06 (quinta)
Detroit Pistons x New York Knicks – 21h30
Boston Celtics x Golden State Warriors – 0h
24/02/26 (terça)
New York Knicks x Cleveland Cavaliers – 22h
Orlando Magic x Los Angeles Lakers – 0h30
26/02/26 (quinta)
Houston Rockets x Orlando Magic – 21h30
Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers – 0h
28/02/26 (sábado)
Houston Rockets x Miami Heat – 17h
Março (24)
03/03/26 (terça)
San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers – 22h
Phoenix Suns x Sacramento Kings – 1h
05/03/26 (quinta)
Golden State Warriors x Houston Rockets – 21h30
Los Angeles Lakers x Denver Nuggets – 0h
07/03/26 (sábado)
Orlando Magic x Minnesota Timberwolves – 17h
10/03/26 (terça)
Boston Celtics x San Antonio Spurs – 21h
Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers – 0h
12/03/26 (quinta)
Philadelphia 76ers x Detroit Pistons – 20h
Boston Celtics x Oklahoma City Thunder – 22h30
13/03/26 (sexta)
New York Knicks x Indiana Pacers – 20h30
Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors – 23h
14/03/26 (sábado)
Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks – 16h
17/03/26 (terça)
Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks – 21h
San Antonio Spurs x Sacramento Kings – 0h
19/03/26 (quinta)
Los Angeles Lakers x Miami Heat – 21h
20/03/26 (sexta)
Boston Celtics x Memphis Grizzlies – 21h
24/03/26 (terça)
Orlando Magic x Cleveland Cavaliers – 21h
Denver Nuggets x Phoenix Suns – 0h
26/03/26 (quinta)
Sacramento Kings x Orlando Magic – 20h
27/03/26 (sexta)
Miami Heat x Cleveland Cavaliers – 20h30
Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers – 23h30
28/03/26 (sábado)
San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks – 16h
31/03/26 (terça)
New York Knicks x Houston Rockets – 21h
Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers – 23h30
Abril (10)
02/04/26 (quinta)
Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – 20h30
Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors – 23h
03/04/26 (sexta)
Boston Celtics x Milwaukee Bucks – 21h
04/04/26 (sábado)
San Antonio Spurs x Denver Nuggets – 16h
07/04/26 (terça)
Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers – 21h
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 23h30
09/04/26 (quinta)
Boston Celtics x New York Knicks – 20h30
Los Angeles Lakers x Golden State Warriors – 23h
10/04/26 (sexta)
Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks – 20h30
Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets – 23h
Play-in (6)
14/04/26 (terça)
A Definir – 20h30
A Definir – 23h
15/04/26 (quarta)
A Definir – 20h30
A Definir – 23h
17/04/26 (sexta)
A Definir – 20h30
A Definir – 23h
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA