Técnico defende carreira de Carmelo Anthony na NBA de críticos

A carreira de Carmelo Anthony na NBA foi cheia de feitos importantes individuais, mas contestação também. O ex-jogador é questionado pelos fãs da liga, em particular, por nunca ter sido campeão. Além disso, ele recebeu críticas de alguns dos técnicos mais famosos com quem trabalhou como profissional. O seu treinador na Universidade de Syracuse, Jim Boeheim, vê o tratamento ao craque como algo injusto.

“Acho que a coisa mais importante é que Carmelo sempre fez as suas equipes na NBA melhores do que eram antes. Certamente, o Denver Nuggets e o New York Knicks foram superiores após a sua chegada. Ele foi um diferencial no auge. Mas havia times incríveis, como o Los Angeles Lakers e o San Antonio Spurs, no caminho de Denver”, argumentou a lenda da NCAA.

Os resultados de Anthony na NBA, a princípio, não chamam a atenção. Afinal, ele só chegou a uma final de conferência em sua carreira. Mas definir a sua carreira por isso não é justo também. Ele foi campeão nacional colegial e liderou Syracuse ao título do Torneio da NCAA pela primeira vez em seu único ano como universitário. Mais do que isso, conquistou três medalhas de ouro olímpicas com a seleção dos EUA.

“Carmelo fez os seus times melhores enquanto esteve em seu melhor. Mas, às vezes, há limites para qualquer jogador. Você não pode ser campeão sozinho, no fim das contas. É preciso ter um elenco muito bem estruturado e com as peças certas. Não dá para cobrar títulos, pois os adversários eram melhores. Os seus Denver e Knicks, de qualquer forma, nunca foram os favoritos para vencer a conferência”, reforçou Boeheim.

Legado

Os críticos dizem que a carreira de Carmelo Anthony na NBA não deixou nenhum tipo de legado. Mas Boeheim não tem dúvidas de que ele mudou a história de Syracuse. O título que o ex-atleta comandou segue como uma das mais incríveis campanhas de um freshman na NCAA. E, depois que foi embora para o basquete profissional, ele trouxe mais contribuições para os esportes da universidade.

“Quando Carmelo veio para Syracuse, o basquete não tinha um centro de treinamento próprio. Então, a gente treinava junto com os corredores e o pessoal do futebol. Nós tomávamos boladas, de vez em quando. E nós ainda não teríamos a instalação, aliás, não fosse pela sua doação inicial. Ele não foi só campeão, mas ajudou o basquete da faculdade e fez história”, garantiu Boeheim.

Ser campeão e ajudar a custear um CT ainda pode parecer pouco para alguns. Mas, com isso, Carmelo mudou o patamar do basquete de Syracuse. “Hoje, você precisa pagar para recrutar os garotos. É a nova realidade, né? Mas a gente ganhou outra projeção atraindo talentos por causa do nosso centro de treinamento. E isso é parte do legado de Carmelo para o programa”, contou o hoje consultor especial da universidade.

Profissional

Esse é um bom momento para refletir sobre a carreira de Anthony, pois ele acaba de ser eleito para o Hall da Fama. Boeheim, por exemplo, revela um detalhe interessante do início do craque na NBA. Ele quase não entrou no draft de 2003, junto com os amigos LeBron James e Dwyane Wade. O então técnico de Syracuse entrou em ação para convencer o comandado de que a NBA era o seu lugar.

“Carmelo até pensou em ficar mais uma temporada, mas não quis isso. Ele estava 100% pronto para o próximo nível. Você não tenta trazer um menino de volta quando pode ser uma das duas ou três primeiras escolhas do recrutamento. E, além disso, sei que ele queria ir em seu coração. Então, eu não disse nada. Era a coisa certa a fazer, no fim das contas”, cravou o veterano.

