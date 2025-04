Hall da Fama, Carmelo Anthony reflete sobre carreira na NBA

Carmelo Anthony conta com uma carreira de sucesso na NBA. Após 19 temporadas, ele se consagrou como um dos maiores alas da história da liga, bem como um dos principais pontuadores. Assim, foi o primeiro nome eleito ao Hall da Fama de 2025, que ocorre em setembro.

Anthony, porém, tem a falta de um título na NBA como um dos pontos negativos de sua carreira. Mesmo sendo um astro reconhecido nos anos 2000/2010, ele jamais conseguiu liderar seus times ao topo da liga. Além disso, quando se juntou a outros astros, sequer chegou perto das finais.

O ídolo do Knicks, porém, não acha que um título prejudica sua carreira na NBA. No podcast 7PM in Brooklyn, Anthony refletiu sobre o que alcançou na liga após ser eleito ao Hall da Fama.

“Foi uma carreira satisfatória”, afirmou Anthony. “As pessoas sempre elevam o padrão, seja por si mesmo ou pelos outros. Então, estar satisfeito com algo, às vezes, parece ruim. Porém, eu estou satisfeito com a forma como minha carreira aconteceu. Com o que teve de bom, de ruim, de feio e tudo o que ficou no meio disso. Estou satisfeito com a jornada que percorri e com meu nível de paz”.

De fato, mesmo sem título, Carmelo Anthony tem uma carreira histórica na NBA. Aposentado da liga desde 2022, ele tem dez seleções ao All-Star. Além disso, é o décimo maior pontuador da história, com 28.289 pontos. Por fim, é vitorioso em outros torneios de basquete, uma vez que venceu a NCAA por Syracuse em 2003, antes de ser a terceira escolha do Draft.

As conquistas de Carmelo Anthony ainda vão além da NCAA. Pela seleção dos EUA, afinal, ele alcançou três ouros olímpicos, em 2008, 2012 e 2016, um bronze em 2004, além do Torneio das Américas em 2007. Até Paris, aliás, ele detinha o recorde de mais ouros e mais pontos na história dos Jogos Olímpicos.

Diante das conquistas, Carmelo Anthony foi o primeiro eleito ao Hall da Fama 2025. O ídolo receberá o prémio em 6 de setembro, na cerimônia em Massachusetts. Além do craque, Sue Bird, Dwight Howard, Maya Moore e Sylvia Fowles estão entre os indicados.

