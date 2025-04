Mark Williams revela seu futuro após troca do Hornets

Mark Williams foi um dos personagens da trade deadline da NBA com a troca entre Charlotte Hornets e Los Angeles Lakers. Na ocasião, o pivô foi contratado para jogar ao lado de Luka Doncic e LeBron James. No entanto, o acordo foi cancelado após o time da Califórnia o reprovou nos testes físicos. Então, em sua última entrevista da temporada, ele comentou sobre o futuro no Hornets.

“Se eu acho que vou voltar? Talvez. Acredito que toda essa situação (da troca) me deu uma nova perspectiva de entender que a NBA é um negócio. Então, ainda não posso dizer 100%, mas há uma boa chance disso (continuar no Hornets). Mas, como eu disse, não achei que seria negociado na primeira vez”, disse Williams.

Na época, o Lakers afirmou que ele foi reprovado nos exames médicos. O time não especificou as falhas do pivô no processo. Ainda assim, é de conhecimento de toda a NBA o histórico do jogador com as lesões. Na carreira, por exemplo, ele perdeu mais de 60% dos duelos na sua carreira. Então, o agente de Williams contestou o Lakers. Segundo o empresário Jeff Schwartz, o motivo da troca ter sido cancelada não foi justo.

“O sentimento comum, após consultar vários médicos de renome nacional, é que o Los Angeles Lakers não deveria ter reprovado Mark Williams em seu exame médico na troca”, afirmou Schwartz, após a troca.

Apesar da tentativa de troca, Mark Williams ainda tem mais um ano de contrato com o Hornets. Ele recebeu US$4 milhões em 2024/25 e seu salário chegará a US$6.2 milhões em 2025/26. Após a próxima campanha, então, ele se tornará um agente livre restrito. Ou seja, Charlotte ainda teria a chance de igualar uma oferta pelo pivô.

Além disso, nesta offseason, o jogador de 23 anos é elegível para uma extensão de contrato. Portanto, o Hornets pode oferecer um novo acordo para ele. Por outro lado, de acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, a franquia ainda deseja negociá-lo.

“Mark Williams é mais um nome para ficar de olho na offseason devido à elegibilidade para extensão”, informou o jornalista.

O jogador terminou a temporada com 44 jogos disputados, sendo 41 como titular. Depois da polêmica sobre o cancelamento da troca, ele oscilou com desfalques e boas apresentações. Como resultado, terminou com média de duplo-duplo. Isso porque foram 15.3 pontos e 10.2 rebotes por jogo. Enquanto isso, teve 1.2 toco e 60.4% de aproveitamento nos arremessos por noite.

