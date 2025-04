LaMelo Ball abre o jogo sobre rumores de troca

O Charlotte Hornets teve mais uma temporada frustrante com LaMelo Ball iniciando rumores de uma possível troca. O armador está em uma das franquias que vivem maior crise competitiva e hiato de playoffs nos últimos anos. Então, em coletiva após o fim da temporada regular, na última segunda-feira (14), o astro colocou seu futuro em perspectiva. Ele assegurou não se incomodar com especulações.

“Na verdade não. Eu vou ficar incomodado com outras coisas ao longo do dia. Por exemplo, se eu não tiver o que comer, certamente estarei incomodado. Ligarei para o meu povo, vou procurar algo pra comer. Incomodar para mim, leva muito mais a coisas do dia a dia do que o basquete. Então, eu não ligo quando as pessoas estão dizendo que posso estar indo para outro lugar ou coisas desse tipo. Não posso me incomodar com isso”, admitiu Ball.

Mas apesar de não necessariamente se incomodar com os boatos que estão cercando ele e a franquia cada vez mais, o camisa 1 deixou claro que adora estar em Charlotte.

“Para mim é uma honra estar aqui. Só de estar aqui eu já adoro. Os torcedores são realmente incríveis, morar aqui é muito bom, tudo tem sido muito sólido. Então, tenho paciência. Estamos construindo algo aqui, e quando você começa algo assim, não funciona do dia para a noite. Enfim, é um processo e estou aqui para o que for preciso resolver. Vou seguir tentando fazer isso funcionar da melhor forma”, explicou o armador.

Mas enquanto tenta construir algo positivo para a franquia, LaMelo teve mais uma temporada de problemas com lesões. Em 2024/25, ele atuou em apenas 47 jogos. Ainda assim, foi sua melhor marca de partidas em uma campanha desde 2021/22. Nos últimos três anos, ele atuou em 105 partidas, uma média de 35 por temporada.

No entanto, não é uma exclusividade dele. Mark Williams é outro nome do núcleo jovem que sofreu com graves lesões, sobretudo em seus dois primeiros anos. Ele até atuou mais vezes em 2024/25, mas outro problema se apresentou: Brandon Miller. O ala disputou apenas 27 jogos. Para se ter uma noção, Charlotte só obteve seu trio ao lado de Miles Bridges na quadra em cinco oportunidades.

A equipe que até chegou ao play-in nos dois primeiros anos do craque, agora vive o limbo de três anos com graves problemas de lesões e muitas derrotas. O que aumentou os rumores sobre uma possível troca de LaMelo Ball.

Um dos jornalistas que falou sobre isso ao longo da campanha foi Michael Scotto, do portal Hoops Hype. De acordo com o insider, muitos times estão de olho no futuro do astro e em como o Hornets lidará com o elenco se as coisas falharem por mais um ano.

