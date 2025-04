Jazz, Wizards e Hornets garantem vantagem por Cooper Flagg

A corrida por Cooper Flagg tem três favoritos: Utah Jazz, Washington Wizards e Charlotte Hornets. Os três times terminaram com as piores campanhas da temporada 2024/25 da NBA. Assim, têm mais chances de garantir a primeira escolha para selecionar a promessa da Universidade de Duke.

A loteria do Draft acontece em 12 de maio. Como é comum, os 14 times que ficaram fora dos playoffs podem conseguir a primeira escolha. Desses, dez já estão garantidos, sendo que os outros quatro serão definidos durante o play-in. Como Jazz, Wizards e Hornets tiveram as piores campanhas, eles têm 14% de chance de ficar ter a primeira pick.

Isso, porém, não é uma garantia que a primeira escolha ficará com Jazz, Wizards ou Hornets. No ano passado, por exemplo, o Atlanta Hawks garantiu o topo do Draft apesar de ter somente 3% de chance. Por ser um sorteio, afinal, a equipe precisa ter a sorte de ter a ‘bolinha’ selecionada.

Outro detalhe é que apenas as quatro primeiras escolhas são selecionadas. As demais posições, enquanto isso, são definidas com a campanha das equipes não sorteadas. Portanto, Jazz, Wizards e Hornets ainda devem figurar entre as primeiras posições.

Assim, com Jazz, Wizards e Hornets no topo, confira as chances de ganhar a loteria do Draft 2025 da NBA:

Utah Jazz: 14%

Washington Wizards: 14%

Charlotte Hornets: 14%

New Orleans Pelicans: 12,5%

Philadelphia 76ers: 10,5%

Brooklyn Nets: 9%

Toronto Raptors: 7,5%

San Antonio Spurs: 6%

Houston Rockets (via Phoenix Suns): 3,8%

Portland Trail Blazers: 3,7%

Corrida por Cooper Flagg

Enquanto Jazz, Wizards e Hornets têm mais chances, todos os times disputam a preferência por Cooper Flagg. O jovem da Universidade de Duke é cotada como a primeira escolha do próximo Draft. Ainda mais após vencer o prêmio de Melhor Jogador do College em 2024/25. Segundo a Associated Press, o ala recebeu 41 votos.

Em 31 jogos na temporada regular do College, Cooper Flagg alcançou médias de 19,4 pontos, 7,6 rebotes, 4,2 assistências e 1,3 toco. Além disso, acertou 49,4% dos arremessos de quadra e quase 38% das bolas de três. Já no March Madness, seus números melhoraram: 19,5 pontos, 7,8 rebotes, 5,2 assistências, 1,8 toco e 43% nas bolas de três.

Os números, assim, quase que garantem Cooper Flagg como a primeira escolha do Draft. Segundo Jonathan Givony, da ESPN, não há dúvidas entre dirigentes de que ele será a pick 1.

“A melhor coisa que Cooper Flagg faz é impulsionar a vitória. Parece clichê, mas todas as informações que reunimos apontam para o mesmo conceito em diferentes variações. É o que o alimenta todos os dias. Essa é uma qualidade tão rara e altamente atraente para se ter em um jovem de 18 anos. Ainda mais quando falamos do impacto que ele pode ter em um time que vem de uma campanha perdedora”, disse um executivo da Conferência Leste.

Embora Cooper Flagg tenha mostrado avanços consistentes no lado ofensivo, é sua capacidade defensiva que mais chama a atenção dos olheiros e executivos da NBA. O ala de Duke se destaca pela habilidade de marcar múltiplas posições com eficiência, além de causar impacto imediato na defesa ao forçar turnovers e proteger o aro, graças ao seu instinto apurado e ótimo tempo de reação para bloqueios. Todos esses fatores reforçam o potencial de que ele se torne um defensor de elite na NBA.

Seguindo esse raciocínio, um GM do Oeste chegou a traçar um paralelo entre Cooper Flagg e Kawhi Leonard. A comparação vai além da versatilidade defensiva, destacando também a disciplina, a ética de trabalho e o elevado QI de basquete que ambos apresentam.

“Agora, essa comparação não é perfeita. Afinal, eles são jogadores muito diferentes na mesma idade. Mas, é a que eu mais gosto em termos de estilo de jogo e versatilidade nos dois lados da quadra. Além disso, ambos podem marcar todas as posições. Entretanto, Flagg é melhor como arremessador, passador e jogador, em geral, como novato”.

