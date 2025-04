Pelo Hawks, Dyson Daniels tem marca inédita no século na NBA

Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, se tornou o primeiro jogador do século a ter médias de pelo menos três roubos de bola por jogo na NBA. Desde a temporada 1990/91, quando Alvin Robertson, então atleta do Milwaukee Bucks, conseguiu a marca, ninguém havia repetido o feito.

O australiano terminou a temporada com 229 roubos em 76 partidas. Ou seja, uma média de três por jogo. O ala-armador chegou ao Hawks em 2024/25, na troca que levou Dejounte Murray ao New Orleans Pelicans.

Embora o camisa 5 não tenha ido bem em suas duas primeiras temporadas em New Orleans, com médias de 4,8 pontos por jogo, isso mudou em Atlanta. Além da boa defesa, evidenciada pelos roubos de bola, Daniels também melhorou no ataque. Foram 14,1 pontos por jogo, com 4,4 assistências e 5,9 rebotes. Dessa forma, é um dos candidatos ao prêmio de jogador que mais evoluiu, e deve estar nos times ideais de defesa.

Daniels, aliás, também é candidato ao prêmio de Defensor do Ano. Afinal, sua marca inédita em mais de 30 anos é merecedora de atenção e, por consequência, de prêmios. Seu impacto, inclusive, fez o técnico Quin Snyder compará-lo a Rudy Gobert.

“Eu tive um jogador que foi Defensor do Ano, no Utah Jazz (Rudy Gobert), e ele foi muito impactante no jogo. Ele protegeu muitas pessoas. Dyson faz o mesmo aqui no Hawks. Só que ele faz de maneira diferente. Podemos ver isso com os roubos de bola, que, de fato, se destacam. Isso, por si só, mostra que ele está fazendo algo que não víamos há muito, muito tempo”, comentou Snyder.

No entanto, como destacou Snyder, Dyson Daniels e Gobert impactam a defesa de formas diferentes. O francês, por exemplo, é um pivô acostumado a acumular tocos e fechar o garrafão. O ala-armador, enquanto isso, é um especialista defensivos no perímetro, onde coleciona roubos de bola.

Assim, o técnico do Hawks aponta que muitas vezes os roubos de bola são subestimados em relações aos tocos. Porém, com sua capacidade nesse quesito, Daniels consegue transformar seu time na NBA. Por isso, Snyder insiste que ele tem o mesmo impacto que Gobert tinha no Jazz.

Antes da chegada de Dyson Daniels, o Atlanta Hawks estava entre os piores times da NBA no quesito defesa. Com ele, porém, agora é um time mediano desse lado da quadra, evidenciando o impacto do australiano.

