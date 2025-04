Austin Reaves acredita em título do Lakers nesta temporada

Animado com a boa campanha do Los Angeles Lakers, Austin Reaves acredita que o time tem boas chances de conquistar o título da temporada. A declaração do ala-armador ocorreu após a vitória sobre o Houston Rockets por 140 a 109, na última sexta-feira (11). O camisa 15 foi um dos destaques do duelo, com 23 pontos, sete rebotes e seis assistências.

Na entrevista pós-jogo, Reaves analisou a campanha do time e falou sobre a expectativa para os playoffs da NBA. Ele revelou que todos os jogadores do Lakers confiam que podem ser campeões em 2024/25. Além disso, o jogador exaltou o trabalho do técnico JJ Redick.

“É uma sensação boa. Obviamente, passamos por altos e baixos este ano. Outro dia, eu estava brincando com meu amigo. Falei com ele que parece que foram cinco temporadas em uma. Para ser sincero, sinto que podemos ganhar o título. Sei que todos no vestiário da equipe acreditam nisso. Além disso, todos estão comprometidos com os seus papéis em quadra”.

“O nosso treinador tem uma participação enorme nesta campanha. Não posso dar crédito suficiente a ele. Enfim, fico feliz em ir à guerra por ele a qualquer dia”, disse Austin Reaves sobre a grande temporada do Lakers.

Reaves também comentou a respeito de sua relação com o astro LeBron James. Ele destacou que o maior cestinha da história da NBA sempre o tratou bem.

“Estar perto dele todos os dias… A alegria que ele traz para o time. LeBron nunca está de mau humor. Ele me acolheu quando eu ainda tinha um contrato two-way. Olha onde estou hoje, e ele me trata da mesma forma. Enfim, devo muito a LeBron pelo o que ele me ajudou a conquistar”, finalizou Reaves.

Com a vitória sobre o Rockets, o Lakers garantiu a terceira posição da Conferência Oeste. Assim, com 50 triunfos em 81 jogos, o time terá vantagem no mando de quadra, na primeira rodada dos playoffs. Essa, aliás, é a melhor campanha da equipe desde 2019/20. Naquela temporada, o Lakers venceu 52 jogos e foi campeão da NBA.

Agora, o time angelino aguarda a definição do adversário nos playoffs. Hoje, o Golden State Warriors é o sexto do Oeste. Mas, a equipe de San Francisco tem campanha idêntica à do Minnesota Timberwolves, sétimo colocado. Ou seja, apenas a última rodada vai mostrar qual será o rival do Lakers.

Austin Reaves

Aos 26 anos, Austin Reaves faz a sua melhor temporada pelo Lakers. Titular em todos os 72 jogos que disputou, em 2024/25, o camisa 15 faz 20,2 pontos, 4,5 rebotes e 5,8 assistências por partida. Além disso, converte 37,5% das bolas de três.

Vale lembrar que Reaves não foi escolhido por nenhuma equipe da NBA no recrutamento de 2021. Na época, ele assinou um contrato two-way com o Lakers. No entanto, ele superou as expectativas desse acordo, que acabou sendo convertido em um contrato padrão.

Desde então, ele vem ganhando espaço no time. Hoje, é considerado peça fundamental. Em 279 jogos pela equipe, o ala-armador tem médias de 14,4 pontos, 3,8 rebotes e 4,3 assistências.

Na última semana, Redick avaliou o bom momento de Reaves. O treinador destacou, sobretudo, a confiança do ala-armador em quadra.

“Acho que ele está jogando com um nível de confiança muito alto. Acredito que a liberdade com que tem jogado durante a maior parte da temporada, senão toda ela, permitiu que ele crescesse. Acho que ele continua desenvolvendo paciência para quando as coisas não acontecem logo no início do jogo. Ele sabe que, no fim das contas, vai terminar com 15 a 20 arremessos. Enfim, é assim que o nosso time está estruturado”, afirmou o treinador.

Por fim, Reaves tem contrato com o Lakers até 2027. Assim, nas próximas duas temporadas, vai receber US$28,8 milhões em salários. Portanto, um ótimo custo-benefício para a franquia angelina.

