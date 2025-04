Lakers vence Rockets, fica em 3°, mas teme por LeBron James

O Los Angeles Lakers bateu o Houston Rockets por 140 a 109 na noite de sexta-feira, garantiu o terceiro lugar no Oeste, mas viu o astro LeBron James sair mais cedo do jogo. Isso porque o veterano sofreu um desconforto na virilha no terceiro quarto e não voltou mais. Além disso, como fez apenas 14 pontos e o time de Los Angeles deve ir com reservas para o último embate da fase regular, ele deixa de cumprir algo inédito.

Isso porque LeBron James tentava se aproximar da média de 25 pontos pela vigésima primeira temporada consecutiva. Ou seja, ele fazia desde o seu segundo ano na NBA. No entanto, deve terminar com 24.4 pontos em 70 jogos.

Como o Lakers garantiu o terceiro lugar, por mais que LeBron tenha alguma condição de jogo para domingo, diante do Portland Trail Blazers, é quase improvável sua participação. Aliás, o time de Los Angeles deve ter apenas reservas no último confronto da temporada regular. Assim, todos os titulares ganham cerca de uma semana de folga.

O tempo de descanso deve ser importante para LeBron James se recuperar. Apesar de o Lakers não anunciar que o astro estaria fora do resto do jogo, ele foi visto andando lentamente para o banco de reservas antes de sair. Então, colocou uma proteção na região da virilha e não retornou.

Vale lembrar que LeBron James chegou a ter 25.1 pontos na atual campanha, mas sofreu a mesma lesão contra o Boston Celtics. Perdeu sete jogos e ficou sem jogar por 14 dias.

Mas a ausência de LeBron James nos últimos 17 minutos de jogo contra o Rockets pode ainda ser explicada pela vantagem do Lakers, que era de 20 pontos. Entretanto, todos os outros titulares voltaram à quadra em outros momentos. Apenas ele, não.

Enquanto isso, Luka Doncic liderou o Lakers no fácil triunfo sobre o Rockets. Embora o armador estivesse com problemas nos lances livres, ele ficou com 39 pontos, oito rebotes e sete assistências. Austin Reaves somou 23 pontos, sete rebotes e seis passes decisivos. Por outro lado, o time de Houston teve apenas Jalen Green de titular. Todos os outros foram poupados, pois a equipe já confirmou o segundo lugar no Oeste.

Green, de 23 anos, quer manter a sequência de jogos ativa. Ele possui, no momento, 185 partidas consecutivas sem deixar de atuar. Então, contra o Lakers, o jogador do Rockets participou apenas do primeiro tempo, com sete pontos em 15 minutos. Enquanto isso, o ala Cam Whitmore foi o cestinha do time de Houston, com 34 pontos.

Já classificados e confirmados como segundo e terceiro no Oeste, Rockets e Lakers voltam às quadras no domingo. Enquanto o time de Houston pega o Denver Nuggets, o de Los Angeles enfrenta o Portland Trail Blazers.

